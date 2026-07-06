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Определилась вторая пара четвертьфинала ЧМ-2026

Стала известна вторая пара четвертьфиналистов чемпионата мира.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Между собой сыграют сборная Норвегии, одолевшая бразильцев (2:1), и Англия, победившая одних из хозяев турнира, национальную команду Мексики (3:2).

Это первый турнир англичан под руководством Томаса Тухеля, а норвежцы еще никогда не добирались до этой стадии и даже никогда не выходили из группы.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 12.07.2026, 0:05
Норвегия
-
Англия
-

Ранее стало известно, что в четвертьфинале мундиаля-2026 друг с другом сыграют сборные Марокко и Франции, которые на предыдущем мировом форуме добрались до полуфинала и финала соответственно, встретившись в полуфинале, где французы победили со счетом 2:0.

В оставшихся матчах ⅛ финала чемпионата мира сыграют сборные США и Бельгии, Испании и Португалии, Аргентины и Египта, Швейцарии и Колумбии. Аргентина является действующим чемпионом мира. Четвертый полуфиналист предыдущего мундиаля, сборная Хорватии, вылетела на стадии 1/16 финала, уступив Португалии (1:2).

Мексика
2:3
Первый тайм: 1:2
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Англия
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
Англия
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
74′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
15
Дэн Берн
Статистика
Мексика
Англия
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
5
5
Угловые
12
2
Фолы
14
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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