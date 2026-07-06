Определилась вторая пара четвертьфинала ЧМ-2026

Между собой сыграют сборная Норвегии, одолевшая бразильцев (2:1), и Англия, победившая одних из хозяев турнира, национальную команду Мексики (3:2).
Это первый турнир англичан под руководством Томаса Тухеля, а норвежцы еще никогда не добирались до этой стадии и даже никогда не выходили из группы.
Ранее стало известно, что в четвертьфинале мундиаля-2026 друг с другом сыграют сборные Марокко и Франции, которые на предыдущем мировом форуме добрались до полуфинала и финала соответственно, встретившись в полуфинале, где французы победили со счетом 2:0.
В оставшихся матчах ⅛ финала чемпионата мира сыграют сборные США и Бельгии, Испании и Португалии, Аргентины и Египта, Швейцарии и Колумбии. Аргентина является действующим чемпионом мира. Четвертый полуфиналист предыдущего мундиаля, сборная Хорватии, вылетела на стадии 1/16 финала, уступив Португалии (1:2).
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
74′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
15
Дэн Берн
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти