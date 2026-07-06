Игроки РПЛ завершили выступление на ЧМ-2026

Лучший бомбардир прошедшего сезона РПЛ, нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба не сможет продолжить выступление на ЧМ-2026. Несмотря на то что колумбийцам 7 июля (23:00 мск) только предстоит сыграть в ⅛ финала со Швейцарией, форвард пропустит этот матч и остаток турнира из-за травмы, полученной в игре 1/16 финала против Ганы.