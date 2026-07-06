Игроки РПЛ завершили выступление на ЧМ-2026

Футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) завершили свое выступление на чемпионате мира 2026 года. Всего в турнире приняли участие 11 игроков.
Дольше всех на турнире продержались бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике (оба — «Зенит»). Они вылетели на стадии ⅛ финала, где их команда уступила сборной Норвегии (1:2).
На этой же стадии завершили свое участие мексиканцы Сесар Монтес («Локомотив») и Луис Чавес (московское «Динамо»), проиграв Англии (2:3), и парагваец Хуан Хосе Касерес (московское «Динамо»), уступив Франции (0:1).
Лучший бомбардир прошедшего сезона РПЛ, нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба не сможет продолжить выступление на ЧМ-2026. Несмотря на то что колумбийцам 7 июля (23:00 мск) только предстоит сыграть в ⅛ финала со Швейцарией, форвард пропустит этот матч и остаток турнира из-за травмы, полученной в игре 1/16 финала против Ганы.
В 1/16 вылетели представители главной сенсации турнира сборной Кабо-Верде— Кевин Ленини («Краснодар») и Жилсон Беншимол («Акрон»). Команда проиграла Аргентине (2:3).
На групповом этапе турнира завершили свое участие Мохаммад Мохеби («Ростов» / Иран), Эдгардо Фаринья («Пари НН» / Панама) и Хазем Мастури («Динамо» (Махачкала) / Тунис).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
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- Капитан команды
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- Автогол
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти