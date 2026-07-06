«Я пытался, но теперь все кончено». Неймар завершил карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2026

Путь сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу-2026 завершился в ⅛ финала поражением от Норвегии (1:2). После финального свистка 34-летний Неймар заявил, что встреча со скандинавами стала для него последней в составе национальной команды.
Прощальный гол и много слез
В игре с норвежцами Неймар вышел на поле на 67-й минуте. Вскоре его команда пропустила два гола от Эрлинга Холанна, однако точку в матче поставил именно бразилец, реализовав пенальти в компенсированное время. Отыграться подопечным Карло Анчелотти не удалось, и пентакампеоны впервые с 1990 года вылетели с ЧМ, не дойдя даже до четвертьфинала.
После финального свистка Неймар сел на поле и заплакал. Вскоре к нему подошел Рафинья и попытался утешить партнера.
Чуть позже стало понятно, почему вингер был так расстроен. Общаясь с журналистами, он объявил о завершении карьеры в сборной.
«Я пытался, пытался. Но теперь все кончено. Здесь я начинал, здесь я и закончу», — цитирует бразильца Globo.
Без ЧМ и Кубка Америки
Карьера Неймара в сборной могла стартовать на чемпионате мира в ЮАР: 18-летнего футболиста требовал вызвать даже Пеле, однако в заявке футболиста не оказалось. Причиной такого решения главный тренер Дунга назвал юный возраст игрока.
Первый матч за национальную команду вингер провел в августе того же года против США (2:0) и сразу же отметился голом. К домашнему чемпионату мира он подходил уже в статусе суперзвезды. Тем более в 2013-м Неймар помог Бразилии выиграть Кубок Конфедераций.
Но домашний ЧМ закончился для пентакампеонов ужасным поражением 1:7 от Германии в полуфинале. Вингер в той встрече не участвовал из-за травмы, которую получил в предыдущем матче. После столкновения с Хуаном Суньигой во встрече с Колумбией (2:1) у Неймара диагностировали перелом третьего поясничного позвонка.
И в 2018-м, и в 2022-м Бразилия останавливалась на ЧМ в четвертьфинале. На чемпионате в России ее переиграла Бельгия (2:1), а в Катаре — Хорватия (1:1, 4:2 в серии пенальти).
Все понимали, что ЧМ-2026 — последняя возможность для Неймара поднять над головой кубок. Футболист специально готовил себя к турниру и даже перестал ездить на гостевые игры с «Сантосом». Однако все равно получил повреждение незадолго до чемпионата. Из-за травмы вингер пропустил игры с Марокко (1:1) и Гаити (3:0), а в заключительной встрече группового этапа с Шотландией (3:0) вышел всего на 14 минут.
Зато удалось ярко закончить, отправив мяч в ворота норвежцев в самой концовке матча. Этот гол стал для Неймара 80-м в форме сборной за 130 игр. Он возглавляет список лучших бомбардиров команды. На втором месте идет Пеле (77), на третьем — Роналдо (62). Среди футболистов, которые играли на ЧМ, чаще всех отличались Винисиус Жуниор и Лукас Пакета (оба — 13).
Несмотря на то что вингер остался без главного трофея, титулы в составе сборной он успел выиграть: помимо Кубка Конфедераций, у Неймара имеется золотая медаль ОИ (2016). А Кубок Америки взять не удалось. Лучшим достижением стало серебро в 2021-м.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти