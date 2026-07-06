«Я пытался, но теперь все кончено». Неймар завершил карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2026

В игре с норвежцами Неймар вышел на поле на 67-й минуте. Вскоре его команда пропустила два гола от Эрлинга Холанна, однако точку в матче поставил именно бразилец, реализовав пенальти в компенсированное время. Отыграться подопечным Карло Анчелотти не удалось, и пентакампеоны впервые с 1990 года вылетели с ЧМ, не дойдя даже до четвертьфинала.