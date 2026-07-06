Непомнящий о победе Англии над Мексикой в ⅛ финала ЧМ-2026: «Все решил Кейн»

«Не думал, что англичане пройдут дальше. Мексиканцы были на ходу, хорошо действовали, не пропускали голов. Тем более, они играли дома. В матче против Англии они даже имели преимущество по игре. Однако здесь все решил Кейн, который умеет все делать сам. И отдал, и забил. В целом, он сделал все для команды», — сказал Непомнящий «СЭ».