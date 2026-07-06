Ямаль или 19-летний Криштиану Роналду. Кто сильнее?

Ламин Ямаль с самого появления во взрослом футболе ломает болельщикам сознание. Кажется, что он с нами уже очень давно, а на деле ему только вот-вот исполнится 19 лет. У испанца есть шансы отметить день рождения в статусе полуфиналиста дебютного для себя чемпионата мира, но для этого необходимо сначала пройти Португалию, а потом разобраться с победителем пары США — Бельгия.
В ⅛ финала между ним и Криштиану Роналду образуется ослепительная дуэль. Португалец годится Ямалю в отцы, причем в прямом смысле — он ощутимо старше даже настоящих родителей Ламина. Но когда-то и Роналду громко шумел на всю планету, считаясь главным молодым талантом поколения. К 19 годам будущий пятикратный обладатель «Золотого мяча» тоже успел многого добиться. В преддверии их реального противостояния устроим вымышленное, сравнив юную версию Криштиану с сегодняшним Ямалем.
Титулы и личные награды
Здесь у вингера «Барселоны» есть заметная фора — он гораздо раньше заиграл в гранде и начал вызываться в топовую основную сборную. Собственно, поэтому, едва достигнув совершеннолетия, обогнал Роналду по чемпионствам Испании — и речь не о Роналду в молодости, а в целом обо всей карьере. Ямаль трижды выигрывал Ла лигу, а Криштиану за девять сезонов в «Реале» лишь два раза завоевал национальное золото.
Кроме того, у Ламина в активе два Кубка и один Суперкубок Испании, а еще золото Евро и серебро Лиги наций с Испанией. Роналду в 19 лет имел куда более скромный список трофеев: Суперкубок Португалии, Кубок Англии, победа в Тулонском турнире с молодежной сборной и серебро домашнего Евро со взрослой. Безотносительно Ямаля — вполне приятный набор.
Но испанец и по части индивидуальных призов явно превосходит оппонента. Во-первых, он самый молодой футболист, который сделал что угодно в мире — от гола на Евро до участия в матче чемпионата Испании. У Криштиану возрастных рекордов подобной значимости нет, но лучшим молодым игроком мира по некоторым версиям его признавали — правда, Golden Boy так и не вручили, в отличие от Ямаля, который и «Трофей Копа» дважды забирал. А в последнее время Ламин и за взрослые премии взялся, включая MVP сезона в Ла лиге.
19-летний Роналду впервые в жизни получил номинацию на «Золотой мяч», сразу после награды лучшему молодому игроку Евро-2004 — португалец занял в голосовании 12-е место. Ламин номинировался уже дважды, но оба раза попадал в десятку лучших, а в 2025-м вовсе стал вторым, навязав серьезную конкуренцию Усману Дембеле.
Сборная
В случае с Роналду возьмем отрезок, который ограничивается чемпионатом Европы 2004 года. К тому моменту он провел 13 матчей за Португалию, съездил на один крупный турнир и носил ярлык главного дарования нации. Рядом бегали опытные звезды — Фигу, Деку, Руй Кошта и другие. Болельщики не сомневались, что Криштиану вырастет в такую же легенду, но единоличным лидером юнец не воспринимался и результаты команды не определял.
Для Ямаля грядущая встреча ⅛ финала ЧМ станет 30-й за страну. Без него практически невозможно представить текущую Испанию, по крайней мере если мы говорим об успешном варианте. Сборная с Ламином и без — две разные команды. У Ямаля за спиной один большой турнир со званием лучшего ассистента и золотом, а теперь проходит и второй — пока неизвестно, к чему ведущий. Результативность прекрасно отражает действительность.
Стиль игры
Ямаль — король дриблинга. За последние два сезона он совершил 396 успешных обводки в Ла лиге и Лиге чемпионов, с запасом опережая вообще всех на континенте по этому показателю. Испанец способен в одиночку менять игру, принося «Барселоне» нужный результат и, как следствие, трофеи. Его натурально боятся гранды, а тренеры приставляют по два-три защитника, чтобы нейтрализовывать опасность от лучшей левой ноги топ-чемпионатов. Удар, пас, видение поля — все при нем. Единственный бросающийся в глаза минус — иногда он заигрывается и берет на себя слишком много.
Ранний Роналду тоже приклеивался к флангу, но к левому, а не к правому, как Ямаль. Ему нравилось исполнять зрелищные финты и нередко сваливаться к эффектности в ущерб эффективности, из-за чего возникали обвинения в нестабильности и пижонстве. Согласившись на трансфер из «Спортинга» в «МЮ», Криштиану еще и столкнулся с трудной адаптацией в АПЛ — жесткие английские защитники не щадили пафосного португальца, закаляя того перед полноценным запуском великой карьеры.
И все равно Роналду сильно выделялся на любом поле, на которое выходил, — техника и работа с мячом казались совершенными, не хватало лишь огранки и отказа от лишнего эпатажа. Это пришло с возрастом.
Итог
Коротко говоря, и нынешний Ямаль, и молодой Роналду олицетворяли свои эпохи. В начале 2000-х практически нереально было вообразить, что подростку дадут на постоянной основе сверкать на таком уровне. Это было время, когда творцов еще не подчиняли системам, а для окончательного признания приходилось преодолевать масштабные барьеры из нагромождения летящих в колени шипов.
Оба — бесстрашные и страстные, но по-своему. Криштиану, формируя лучшую версию себя, не боялся вертеть ногами на тренировках перед Роем Кином, а Ламин без капли стеснения снова и снова лезет обыгрывать толпу соперников, пусть и без ярких переступов. Суть одна, а последствия ошибок разные. И времена потому что разные.
Матч Португалии и Испании на чемпионате мира-2026 — самая настоящая битва поколений, в узком смысле сражение прошлого и настоящего. Когда-нибудь и Ямаль приедет на свой шестой ЧМ, а мы порассуждаем, каким футбол был тогда. То есть сейчас.
Трофим Гондюреев