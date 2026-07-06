Ямаль или 19-летний Криштиану Роналду. Кто сильнее?

Ламин Ямаль с самого появления во взрослом футболе ломает болельщикам сознание. Кажется, что он с нами уже очень давно, а на деле ему только вот-вот исполнится 19 лет. У испанца есть шансы отметить день рождения в статусе полуфиналиста дебютного для себя чемпионата мира, но для этого необходимо сначала пройти Португалию, а потом разобраться с победителем пары США — Бельгия.