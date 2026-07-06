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В Великобритании обратились в ФИФА с просьбой приостановить дисквалификацию Куансы по примеру Балогуна

Член парламента Великобритании от лейбористской партии Ноа Лоу обратился к президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с просьбой приостановить дисквалификацию защитника сборной Англии Джаррелла Куансы.

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Источник: Getty Images

6 июля англичанин получил красную карточку в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026 с Мексикой (3:2).

Напомним, ранее форвард США Фоларин Балогун получил прямую красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. 5 июля появилась информация, что дисквалификация футболиста была приостановлена.

"Хотя я считаю, что удаление Джарелла Куансы было верным решением и что правила должны применяться последовательно, я считаю правильным отложить его дисквалификацию до завершения чемпионата мира-2026.

Честность любого крупного международного турнира зависит не только от соблюдения правил игроками и официальными лицами, но и от того, что эти правила одинаково применялись ко всем участвующим странам. Я уверен, что мы не сможем оправдать ситуацию, когда один игрок получает выгоду от отложенной дисквалификации, а другой, в существенно схожих обстоятельствах, — нет. Во время, когда наши многосторонняя система и международный порядок, основанные на правилах, находятся под угрозой, я призываю вас относиться к этому вопросу с максимальной серьезностью", — цитирует письмо Лоу Инфантино HuffPost.

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