В Великобритании обратились в ФИФА с просьбой приостановить дисквалификацию Куансы по примеру Балогуна

Честность любого крупного международного турнира зависит не только от соблюдения правил игроками и официальными лицами, но и от того, что эти правила одинаково применялись ко всем участвующим странам. Я уверен, что мы не сможем оправдать ситуацию, когда один игрок получает выгоду от отложенной дисквалификации, а другой, в существенно схожих обстоятельствах, — нет. Во время, когда наши многосторонняя система и международный порядок, основанные на правилах, находятся под угрозой, я призываю вас относиться к этому вопросу с максимальной серьезностью", — цитирует письмо Лоу Инфантино HuffPost.