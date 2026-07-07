Испания с Ямалем обыграла Португалию с Роналду и вышла в ¼ финала ЧМ

Сборная Испании обыграла команду Португалии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с победного турнира 2010 года. Матч на Dallas Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) закончился со счетом 1:0.
Единственный год забил полузащитник Микель Мерино в дополнительное время (90+1-й минута).
В четвертьфинале испанцы 10 июля встретятся с победителем пары США — Бельгия, чей матч состоится 7 июля в 03:00 мск.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду провел последний матч на чемпионатах мира. Роналду выступал на своем шестом мундиале и стал первым игроком в истории, забивавшим на шести разных чемпионатах мира подряд (с 2006 по 2026 год). Этот матч был для Роналду 233-м в составе сборной Португалии. На нынешнем турнире он забил три гола, включая дубль Узбекистану (5:0) и пенальти в ворота Хорватии в 1/16 финала, который стал для него первым голом в плей-офф чемпионатов мира.
Для сборной Испании этот чемпионат мира стал 17-м за все время и 13-м подряд. Команда выиграла турнир в 2010 году, но с тех пор не выходила в ¼ финала до этого турнира. На ЧМ-2014 испанцы не вышли из группы, в 2018-м уступили по пенальти России в ⅛ финала, а в 2022-м проиграли Марокко на той же стадии.
Испания продлила «сухую» серию на текущем ЧМ, в шестой раз оставив ворота сухими. Испанцы не проигрывают с июня 2025-го, когда уступили Португалии в финале Лиги наций по пенальти (2:2, 3:5).
К тому же Испания продлила беспроигрышную серию на крупных турнирах, в которых 18-летняя звезда сборной Ламин Ямаль выходил в стартовом составе, до 25 матчей (19 побед, 6 ничьих).
На этом чемпионате мира он забил свой первый гол в карьере на мундиалях — в матче против Саудовской Аравии — и вошел в список самых молодых авторов голов в истории ЧМ, уступив лишь Пеле, который отличился на мировом первенстве 1958 года в возрасте 17 лет.
Португальцы участвовала в своем седьмом мундиале подряд. Лучший результат сборная показала в 1966 году, когда заняла третье место.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
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