Замены де ла Фуэнте решили в пользу Испании матч с Португалией. Чемпионат мира так и не покорился Роналду

Перекладина за Испанию
Испания против Португалии — европейская классика. Когда-то мы могли наблюдать одну из самых ярких глав этого противостояния в Сочи, где две пиренейские сборные устроили яркую перестрелку в групповом турнире ЧМ-2018, а Криштиану Роналду оформил хет-трик (3:3). А год назад в финале Лиги наций португальцы развеяли миф о непобедимости «Красной фурии» под началом Луиса де ла Фуэнте. Точнее, в статистику попала еще одна яркая ничья (2:2), но трофей в серии пенальти забрала команда Роберто Мартинеса. Испанец, кстати, давно выучил португальский гимн и перед матчем со сборной родной страны пел его едва ли не эмоциональнее своих футболистов.
К выбору же состава он подошел прагматично, поставив на проверенные сочетания и ограничившись одной заменой: на левом фланге атаки Рафаэла Леау сменил более системный и дисциплинированный Жоау Феликс. В свою очередь испанцы повторили состав, который выдал мощную игру против Австрии. Все выглядело ожидаемо, да и чем глобально географические соседи могли удивить друг друга? Это была классическая игра, в которой все решали детали, и данную мысль подтвердили первые моменты, которые стали следствием ошибок. Португальцы не выдержали линию офсайда, и Дани Ольмо вывел один на один промахнувшегося Ойярсабаля. А Криштиану Роналду проверил Унаи Симона ударом в ближний угол в атаке, которая началась с потери Педри.
К первой паузе на водопой — а мы теперь оцениваем ее наравне с полноценным перерывом в плане возможностей внести в игру коррективы — Испания выглядела предпочтительнее. Особенно хороша была атака с прорывом Ямаля, однако прекрасно проявил себя Диогу Кошта. Он сначала справился с фирменным обводящим ударом Ламина, после чего вскочил на ноги и совершил полет в противоположный угол, когда аналогичным приемом цель пытался поразить Алекс Баэна. После паузы чемпионы Европы имели еще несколько перспективных подходов, но если кто-то посчитал, что португальцы слишком пассивны, в концовке первого тайма они взорвались парой ярких моментов.
Первый из них родился буквально на ровном месте — когда Феликс сумел пробить головой с почти нулевого угла. Мяч прилетел Симону в плечо, после чего вратарь справился с акробатическим ударом Роналду (всего 12 контактов с мячом за тайм). Но далеко не факт, что рекордная в истории мировых чемпионатов сухая серия Унаи продлилась бы после выстрела Нуну Мендеша. На счастье испанцев Педро Порро подставил под мяч голову, и на выручку испанцам пришла перекладина. При нулях на табло первые 45 минут получились совсем нескучными.
Футбольные шахматы и замены
Судя по отсутствию замен в перерыве, в целом Мартинес и де ла Фуэнте остались довольны увиденным. Причем в начале второго тайма обе команды делали акцент на правом фланге. У португальцев адресата не нашли передачи Жоау Канселу и Педру Нету, а на противоположной половине поля в скорости соревновались Ямаль и Мендеш. Казалось, защитнику «ПСЖ» в этом нет равных, но один раз Ламин лихо прорвался в штрафную. И хотя его удалось нейтрализовать, вскоре Мендешу потребовалась замена, а Нелсон Семеду выглядел потенциально слабым звеном. Тем более, выходить ему пришлось на непрофильную бровку.
Но, похоже, и этот нюанс учли, поэтому партнеры старались помогать джокеру в процессе нейтрализации Ямаля. Впрочем, два интересных подхода испанцы организовали на противоположном фланге. Хорош был вывод на удар Педри. Метр до линии штрафной, ноль сопротивления, однако отчаянный подкат Ренату Вейги привел всего лишь к угловому. А в целом можно было констатировать: игра стала даже слишком осторожной и перешла в режим тактических шахмат. Правда, замены были направлены на усиление атаки. Мартинес вместе с Диогу Далотом выпустил Леау, а де ла Фуэнте ответил выходом Феррана Торреса. Он наконец-то вышел слева вместо Баэны, но перемещался по всему фронту атаки, освобождая бровку под включения Кукурельи.
Старание присутствовало. Но долгое время все ограничивалось попаданием Бруну Фернандеша во внешнюю сторону сетки и заблокированным Рубеном Диашем ударом Ольмо. Дополнительные полчаса казались неизбежными. Причем к 82-й минуте стало ясно, что исчерпавший лимит замен Мартинес на этот раз оставит Роналду на поле вплоть до финального свистка. Выдержит ли Криш 120 минут? Данный вопрос так и остался без ответа, потому что испанские джокеры — как бы цинично это не звучало — избавили Криштиану от лишних нагрузок и закончили его историю на чемпионатах мира.
Португалия выглядела едва ли не образцом надежности, но потеряла концентрацию при быстром розыгрыше штрафного, а Ферран выдал потрясающий пас не упустившему свой шанс Мерино. Испания идет дальше и по-прежнему не пропускает благодаря промахам Бернарду Силвы и Жоау Невеша. Чемпионы Европы хотят стать чемпионами мира.
Андрей Кузичев