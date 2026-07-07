Замены де ла Фуэнте решили в пользу Испании матч с Португалией. Чемпионат мира так и не покорился Роналду

К выбору же состава он подошел прагматично, поставив на проверенные сочетания и ограничившись одной заменой: на левом фланге атаки Рафаэла Леау сменил более системный и дисциплинированный Жоау Феликс. В свою очередь испанцы повторили состав, который выдал мощную игру против Австрии. Все выглядело ожидаемо, да и чем глобально географические соседи могли удивить друг друга? Это была классическая игра, в которой все решали детали, и данную мысль подтвердили первые моменты, которые стали следствием ошибок. Португальцы не выдержали линию офсайда, и Дани Ольмо вывел один на один промахнувшегося Ойярсабаля. А Криштиану Роналду проверил Унаи Симона ударом в ближний угол в атаке, которая началась с потери Педри.