Роналду не сдержал слез после последнего матча на чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слез после матча с Испанией в ⅛ финала чемпионата мира-2026.
Сборная Португалии уступила Испании в матче ⅛ финала ЧМ-2026 со счетом 0:1 и завершила выступление на турнире. Единственный гол на 90+1-й минуте забил полузащитник испанцев Микель Мерино. Роналду стал единственным игроком сборной Португалии, которому удалось попасть в створ ворот в матче с испанцами — на его счету два удара в створ.
Сразу после финального свистка 41-летний капитан португальцев Криштиану Роналду не сдержал эмоций и расплакался прямо на поле.
Ранее Роналду заявил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним в карьере. На турнире форвард провел пять матчей и отметился тремя голами — дублем в ворота Узбекистана и пенальти в матче 1/16 финала против Хорватии.
Португалец дебютировал на мировом первенстве в 2006 году. Всего за время участия в турнирах он провел 27 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
Лучшим результатом сборной Португалии с участием Роналду стало четвертое место на турнире 2006 года.
Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира, чемпион Европы (2016) и двукратный чемпион Лиги наций (2019, 2025), пятикратный победитель Лиги чемпионов. Португалец является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.
На клубном уровне футболист играл за «Спортинг», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», с 2023 года выступает за «Ан-Наср».
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти