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МИД Парагвая осудил оскорбительные высказывания сенатора в адрес Мбаппе

МИД Парагвая осудил оскорбления сенатора в адрес капитана сборной Франции на ЧМ.

Все новости футбола в МАКС
Источник: РИА Новости Спорт

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл — РИА Новости. МИД Парагвая осудил оскорбительные высказывания сенатора страны Селесты Амарильи в отношении капитана французской сборной Килиана Мбаппе, следует из сообщения министерства.

В субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. Сенатор после матча в X позволила себе оскорбительные высказывания в адрес Мбаппе с намеком на его происхождение. В частности, она назвала его «высокомерным, уродливым богачом».

«Правительство Парагвая сожалеет и осуждает слова сенатора Селесты Амарильи в отношении Мбаппе, которые противоречат ценностям и принципам мирного сосуществования и уважению к человеческому достоинству, которое продвигает наша страна», — говорится в сообщении.

МИД отметил, что Парагвай подтверждает борьбу против расизма, ксенофобии и дискриминации.

«Заявления законодателя относятся к зоне ее личной ответственности… и не представляют ни позицию правительства Парагвая, ни его народа», — подчеркнули в министерстве.

Сам Мбаппе также обратился к Амарилье, назвав ее женщиной, недостойной своего положения и порочащей усилия сборной Парагвая на чемпионате мира.

Парагвай
0:1
Первый тайм: 0:0
Франция
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
70′
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Статистика
Парагвай
Франция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
1
5
Угловые
2
12
Фолы
13
11
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти