МИД Парагвая осудил оскорбительные высказывания сенатора в адрес Мбаппе

В субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. Сенатор после матча в X позволила себе оскорбительные высказывания в адрес Мбаппе с намеком на его происхождение. В частности, она назвала его «высокомерным, уродливым богачом».