МИД Парагвая осудил оскорбительные высказывания сенатора в адрес Мбаппе

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл — РИА Новости. МИД Парагвая осудил оскорбительные высказывания сенатора страны Селесты Амарильи в отношении капитана французской сборной Килиана Мбаппе, следует из сообщения министерства.
В субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. Сенатор после матча в X позволила себе оскорбительные высказывания в адрес Мбаппе с намеком на его происхождение. В частности, она назвала его «высокомерным, уродливым богачом».
«Правительство Парагвая сожалеет и осуждает слова сенатора Селесты Амарильи в отношении Мбаппе, которые противоречат ценностям и принципам мирного сосуществования и уважению к человеческому достоинству, которое продвигает наша страна», — говорится в сообщении.
МИД отметил, что Парагвай подтверждает борьбу против расизма, ксенофобии и дискриминации.
«Заявления законодателя относятся к зоне ее личной ответственности… и не представляют ни позицию правительства Парагвая, ни его народа», — подчеркнули в министерстве.
Сам Мбаппе также обратился к Амарилье, назвав ее женщиной, недостойной своего положения и порочащей усилия сборной Парагвая на чемпионате мира.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти