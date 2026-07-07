Макрон поддержал Мбаппе после оскорблений со стороны сенатора

В прошлую субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 в ⅛ финала чемпионата мира, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. Сенатор после матча в X позволила себе оскорбительные высказывания в адрес Мбаппе с намеком на его происхождение. В частности, она назвала его «высокомерным, уродливым богачом». Футболист позднее обратился к Амарилье, назвав ее женщиной, недостойной своего положения и порочащей усилия сборной Парагвая на чемпионате мира.