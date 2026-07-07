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Лукаку сравнялся с Марадоной по голам на чемпионатах мира по футболу

На счету обоих игроков стало по 8 забитых мячей.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку догнал чемпиона мира — 1986 в составе сборной Аргентины Диего Марадону в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Бельгиец отметился голом в матче ⅛ финала против команды США (4:1). На счету обоих игроков стало по 8 забитых мячей. Рекордсменом по этому показателю является нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (20).

Лукаку 33 года. С лета 2024 года он выступает за итальянский «Наполи», с которым выиграл чемпионат и суперкубок страны. По ходу карьеры нападающий выступал за бельгийский «Андерлехт», английские «Вест Бромвич», «Челси», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», итальянские «Интер» и «Рому». Футболист является бронзовым призером чемпионата мира-2018, который проходил в России, и лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии (93).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

США
1:4
Первый тайм: 1:2
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Голы
США
Малик Тилльман
31′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Статистика
США
Бельгия
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
7
Угловые
3
5
Фолы
11
9
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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