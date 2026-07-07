Роналду так и не стал чемпионом мира. Но как же много он сделал для Португалии и футбола!

Сам Роналду заявил, что это его последний чемпионат мира. Но осталось неясным, была ли игра с Испанией последней для него в футболке сборной в принципе. Квалификация Евро-2028 начнется в марте 2027-го, а Криштиану, судя по всему, продолжит играть и в следующем сезоне. Вопрос в другом: сохранится ли мотивация, захочет ли он продолжать и кто возглавит команду. Новым тренером, скорее всего, станет Жорже Жезуш, который только что выиграл с Криштиану чемпионат Саудовской Аравии. Так что все возможно.