Роналду так и не стал чемпионом мира. Но как же много он сделал для Португалии и футбола!

Матч ⅛ финала ЧМ между сборными Португалии и Испании получился не самым зрелищным. Под конец второго тайма даже хотелось спать. Однако на 90+1-й минуте действующие чемпионы Европы провели фирменную комбинацию, Микель Мерино забил победный гол — и все решилось.
Атмосфера на стадионе тоже оставалась будничной. Тишина, несколько минут тщетных попыток португальцев отыграться, финальный свисток — и пустота. Вот так тихо завершилась история Криштиану Роналду на чемпионатах мира. По крайней мере, он сам предупреждал накануне, что этот ЧМ станет для него финальным в карьере, и подтвердил свои слова после вылета.
Только Месси и Роналду выходили на поле на шести разных чемпионатах мира. Но Лионелю удалось взять главный трофей планеты, а сейчас у него остается шанс на второй титул. Криштиану повторить этот успех не суждено. После ЧМ-2022 аргентинец получил ультимативный аргумент в споре о звании величайшего футболиста века — звездный португалец ответить тем же уже не сможет.
Ему не повезло с поколением в его лучшие годы
Криштиану дебютировал на чемпионате мира в 2006 году. Тогда в команде еще сохранялся костяк поколения, взявшего серебро Евро-2004. Криштиану был молод, но уже превращался в звезду. В Германии португальцы заняли четвертое место — до сих пор это их лучший результат после бронзы ЧМ-1966 с легендарным Эйсебио.
Четыре года спустя Португалия, как и сейчас, вылетела в ⅛ финала от Испании (0:1). Но та сборная была далека от статуса элитной. Одного Роналду, даже пикового, не хватало для реальной борьбы за титул. Примерно то же самое повторилось на ЧМ-2014: разгромное поражение от Германии (0:4) и вылет еще на групповой стадии.
В 2016 году Роналду добился главной победы на уровне сборных — выиграл чемпионат Европы. Однако это достижение стало триумфом не столько футбольного мастерства, сколько духа, характера и удачи. Состав все еще не был топовым, игра португальцев не впечатляла, но сюжет вышел великим: травма Криштиану в финале, его эмоции на бровке и гол Эдера в овертайме. Сейчас, оглядываясь назад, особенно видно, насколько это был героический, хоть и не зрелищный путь.
Разговоры о том, что Криш мешает сборной, начались не вчера
На ЧМ-2018 Роналду оформил хет-трик в матче с Испанией — это, бесспорно, его лучшая игра на мировых первенствах. Но в плей-офф снова последовал вылет в ⅛ финала, теперь от Уругвая.
Лишь к ЧМ-2022 у Португалии наконец появился состав, который можно было назвать топовым. Однако сам Роналду уже был не на пике. Тогда и зазвучали голоса, что Криш сдерживает потенциал команды и что ему пора на скамейку. В четвертьфинале с Марокко он начал матч в запасе, но после финального свистка плакали и он, и миллионы болельщиков.
К ЧМ-2026 в состав Португалии добавилась группа топ-игроков из «ПСЖ», выигравшего две Лиги чемпионов подряд. Казалось, вот он — последний шанс и великолепный сюжет для сказки, особенно на фоне трагедии Диогу Жоты. Но не сложилось. Роберто Мартинес так и не построил из этих футболистов команду, способную претендовать на титул. На турнире можно выделить разве что матч с Узбекистаном (с оговоркой на уровень соперника) и первый тайм с Хорватией. В остальном португальцы выглядели блекло.
Увидим ли мы Криша в форме сборной еще?
Сам Роналду заявил, что это его последний чемпионат мира. Но осталось неясным, была ли игра с Испанией последней для него в футболке сборной в принципе. Квалификация Евро-2028 начнется в марте 2027-го, а Криштиану, судя по всему, продолжит играть и в следующем сезоне. Вопрос в другом: сохранится ли мотивация, захочет ли он продолжать и кто возглавит команду. Новым тренером, скорее всего, станет Жорже Жезуш, который только что выиграл с Криштиану чемпионат Саудовской Аравии. Так что все возможно.
Одной из стран — хозяек ЧМ-2030 будет Португалия. В вакууме можно вообразить красивую историю: Роналду дебютировал на домашнем Евро-2004, а закончил бы на домашнем чемпионате мира. Но тогда Кришу будет 45 лет. Для многих это выглядело бы фарсом, хотя лично я был бы не против. Однако, пожалуй, стоит поверить словам легенды. На чемпионатах мира его больше не будет.
Наследие
У Криштиану еще остались невыполненные цели. В следующем сезоне он продолжит погоню за 1000-м голом в карьере. Все чаще говорят, что Криштиану может вдохновиться примером Леброна Джеймса и сыграть вместе с сыном, который уже находится в системе «Аль-Насра». Также впереди борьба за азиатскую Лигу чемпионов. Сколько еще Криш будет играть — не совсем понятно. Зарплата около 200 миллионов евро в год вполне может мотивировать его остаться еще на пару сезонов.
Как отразится на карьере невыигранный чемпионат мира? Недавно Роналду высказал спорную мысль: короткий турнир из шести-семи матчей не должен определять всю карьеру и статус игрока. В чем-то он прав, особенно если говорить о виде спорта с низкой результативностью, где многое зависит от удачи. Но чемпионат мира остается главным футбольным событием планеты. За ним наблюдают сотни миллионов человек, и для них Роналду теперь навсегда останется тем, кому так и не удалось поднять Кубок мира над головой.
Вклад, который важнее любых кубков
Не хочется заканчивать на грустной ноте. Взглянем на ситуацию иначе. Криш — пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов и рекордсмен, чьи достижения могут держаться еще долго. Роналду давно перешел черту, когда ему нужно что-то доказывать. Мы слишком переоцениваем отдельные матчи в сравнении со стабильностью на протяжении сезонов и целых карьер. По-хорошему, его выступление на ЧМ-2026 вообще не должно влиять на наследие.
А наследие в том числе в том, что в XX веке Португалия всего два раза выступала на чемпионатах мира — в 1966-м и 1986-м. Если не считать ЧМ-2002, то именно с приходом Роналду португальцы окончательно превратились в постоянных участников мировых первенств и получили статус элитной европейской сборной. А сколько тысяч португальских детей начали заниматься футболом именно из-за него, стали профессионалами и чего-то добились? Эффект Криша огромен, и его невозможно измерить.
Если на следующих чемпионатах мира Португалии все-таки удастся впервые поднять Кубок мира, это случится уже без Роналду. Но его все равно нужно будет горячо поздравить с этой победой. Своей карьерой он вдохновил будущие поколения, вывел португальский футбол на качественно новый уровень и закрепил сборную в топ-статусе. Вклад Криша в будущие победы огромен — и это, возможно, важнее, чем триумф на отдельно взятом турнире.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти