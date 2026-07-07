Мбаппе назвал сенатора Парагвая презренной после расистских высказываний

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе назвал парагвайского сенатора Селесту Амарилью презренной женщиной, недостойной занимаемой должности после ее расистских высказываний в свой адрес. Об этом Мбаппе написал на своей странице в соцсети X.
Ранее Амарилья оскорбила Мбаппе на расовой почве после матча сборных Франции и Парагвая (1:0) в ⅛ финала чемпионата мира, в котором футболист стал автором единственного гола. Позднее Федерация футбола Франции заявила об обращении в прокуратуру, назвав ее заявление неприемлемым.
«Мадам Селеста Амарилья, вы — презренная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай, эту страну, которая на протяжении всего чемпионата источала страсть и честь, — сказал Мбаппе. — Из-за вашей безответственности и расизма весь мир уже забыл о пути и историческом усилии, которое ваши игроки проделали во время этого чемпионата мира, и теперь говорит о некомпетентной даме, которая создает худшее возможное впечатление о своей стране. Я никогда не позволю таким людям, как она, свободно распространять свою ненависть и расизм по всему миру».
Ранее ТАСС сообщал, что правительство Парагвая осудило заявления Амарильи в адрес Мбаппе. Нападающего поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Также со словами осуждения выступил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.
В четвертьфинале сборной Франции предстоит сыграть против команды Марокко. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти