Мбаппе назвал сенатора Парагвая презренной после расистских высказываний

«Мадам Селеста Амарилья, вы — презренная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай, эту страну, которая на протяжении всего чемпионата источала страсть и честь, — сказал Мбаппе. — Из-за вашей безответственности и расизма весь мир уже забыл о пути и историческом усилии, которое ваши игроки проделали во время этого чемпионата мира, и теперь говорит о некомпетентной даме, которая создает худшее возможное впечатление о своей стране. Я никогда не позволю таким людям, как она, свободно распространять свою ненависть и расизм по всему миру».