Швейцарская сборная — отражение страны. Мигранты, иностранное влияние и космополитизм

В 1934 году сборная Швейцарии дебютировала на чемпионате мира, прошла одну стадию плей-офф и вышла в четвертьфинал. Четыре года спустя команда повторила успех, переиграв саму Германию. В политическом контексте конца 1930-х это была не просто спортивная победа, а настоящий удар маленькой нейтральной страны по огромному соседу, который вот-вот начнет Вторую мировую войну. Четвертьфинал так и останется лучшим результатом в истории Швейцарии. Позже он будет повторен еще раз, в 1954 году, на домашнем чемпионате мира.