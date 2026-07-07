Швейцарская сборная — отражение страны. Мигранты, иностранное влияние и космополитизм

Швейцария — уникальная страна
Уже несколько турниров подряд костяк сборной Швейцарии составляют игроки с корнями из других стран: Гранит Джака, Джердан Шакири, Брель Эмболо и прочие. Этот тренд захватывает почти всю Западную Европу, но в случае швейцарцев ситуация особенно показательна. Она обусловлена самой сутью страны, ее ролью в мировом сообществе. В каком-то смысле то, что сборная Швейцарии выглядит настолько мультикультурной, естественно. Это отражение того, как там все развивается.
Швейцария — не классическое национальное государство в привычном смысле. Страна собрана из немецкой, французской, итальянской и ретороманской частей. Формально она даже до сих пор называется конфедерацией, хотя по устройству давно живет как федеративное государство. Но в любом случае автономность кантонов и власть на местах — до сих пор отличительные черты страны.
В ней четыре официальных языка, а сама Швейцария несколько веков держалась в стороне от главных европейских конфликтов. Ее нейтралитет был признан еще в 1815 году, а статус надежного и безопасного места позволил экономике привлекать финансы со всего мира. Туда едут учиться, работать, жить. Прочные международные связи стали одним из важных элементов швейцарского успеха.
Огромное британское влияние в XIX веке
Футбол в современном виде с оформленными правилами зародился на британских островах в XIX веке. Швейцария тогда имела прочные связи с Великобританией в самых разных сферах, и именно по этой линии игра попала в страну. Британские школьники, студенты, торговцы и преподаватели привозили футбол из Англии и втягивали в него местных.
Это привело к интересной особенности: многие клубы Швейцарии получили английские названия. «Олд Бойз Базель», «Янг Бойз», «Грассхоппер». Даже футбольная федерация страны сначала носила английское название — Swiss Football Association, а британцы играли заметную роль в первых структурах швейцарского футбола.
Например «Грассхоппер» основал английский студент, и клуб стал одним из первых крупных брендов в Швейцарии. Футбол развивался через школы и международную среду, а старейший существующий клуб страны «Санкт-Галлен» вырос из учеников и торговцев, познакомившихся с игрой через английского преподавателя. Такие истории в конце XIX века происходили повсеместно. Даже первым чемпионом швейцарской лиги в 1899 году стал «Англо-американский клуб Цюриха», что само по себе говорит о тесной связи раннего футбола Швейцарии с англоязычной средой.
Британское влияние осталось даже в языке. В швейцарском немецком появилось слово tschutte, которое связывают с английским глаголом to shoot. Tschutte — играть в футбол, гонять мяч. Многие другие английские термины долго не переводились и прямо использовались в речи.
Первые успехи
Поначалу у консервативной части общества эти процессы вызывали отторжение. Футбол пришел в Швейцарию через международную среду, школы и городскую молодежь, а затем быстро стал массовой игрой новой эпохи. Он не очень вписывался в старую культуру страны, где было больше дисциплины, строя и армейского порядка.
Футбол стал местом, где правил космополитизм. В консервативных гимнастических клубах сохранялись жесткие рамки, а свободолюбивым студентам и городской молодежи хотелось заниматься спортом иначе. Поэтому футбол и стал популярным. Он оказался проще, живее, ближе и современнее.
В 1934 году сборная Швейцарии дебютировала на чемпионате мира, прошла одну стадию плей-офф и вышла в четвертьфинал. Четыре года спустя команда повторила успех, переиграв саму Германию. В политическом контексте конца 1930-х это была не просто спортивная победа, а настоящий удар маленькой нейтральной страны по огромному соседу, который вот-вот начнет Вторую мировую войну. Четвертьфинал так и останется лучшим результатом в истории Швейцарии. Позже он будет повторен еще раз, в 1954 году, на домашнем чемпионате мира.
Большой приток мигрантов после Второй мировой войны
После Второй мировой войны страна начала активно привлекать рабочую силу из-за рубежа. С 1950 по 1970 год число иностранцев в Швейцарии выросло с 310 тысяч до 1,2 миллиона, а их доля от всего населения — с 6,1 до 17,2%. В основном приезжали из других европейских стран, особенно из Италии. Итальянцев было больше всех.
Их стало так много, что матчи Швейцария — Италия в самой Швейцарии часто превращались почти в домашние игры для «скуадры адзурры». Десятки тысяч «тиффози» приходили на стадионы, приносили свои традиции боления и удивляли местных шумной поддержкой. Это тоже меняло футбольную культуру страны.
Именно мигранты оставили в швейцарском футболе уже не английский, а континентальный след. Для них футбол был способом сохранить идентичность и шансом подняться по социальному лифту. Они активно создавали клубы: «Итальянская Женева», «Венгрия Базель», «Югославия Цюрих» и многие другие. К 2008 году только в региональном футбольном союзе Цюриха среди 181 клуба было 38 иммигрантских. В Женеве — 22 из 63, в Северо-Западной Швейцарии — 27 из 103. В том же году среди всех игроков, зарегистрированных в Швейцарском футбольном союзе, 31,7% были иностранцами.
Страна как островок стабильности во всем
Процесс шел дальше. В 2024 году 41% постоянного населения Швейцарии старше 15 лет имел миграционный бэкграунд. Поэтому нынешняя сборная страны выглядит вполне естественным отражением того, что представляет собой современная Швейцария.
Это не сборная чужих людей, которую просто собрали прямо перед турниром. Наоборот, по месту рождения команда почти полностью швейцарская. В заявке на ЧМ-2026 только три футболиста родились за пределами Швейцарии: Ивон Мвого, Брель Эмболо и Марвин Келлер. Но если смотреть на этносы игроков, то перед нами предстает очень разнообразная картина. Косово, Албания, Турция, Тунис, Камерун, Нигерия, Сенегал, Чили, Испания, Доминиканская Республика и многие другие культуры так или иначе составляют эту полиморфную команду.
В последние годы швейцарская сборная стала образцом стабильности, как и вся страна. Начиная с 2014 года команда без пропусков выходит на чемпионаты Европы и мира и неизменно добирается до плей-офф. Сегодня ей предстоит встретиться с Колумбией. У швейцарцев есть шанс повторить лучший результат в истории и выйти в четвертьфинал, чего им не удавалось с 1954 года.
И не стоит недооценивать заслуги этой сборной из-за мультикультурного состава. Наоборот, именно в этом и есть заслуга Швейцарии. Ее футбол с самого начала был международным проектом. Сначала игру привезли британские студенты, преподаватели и торговцы. Потом футбольную культуру дополнили и расширили итальянские, испанские, португальские, югославские, турецкие и другие мигранты. Теперь их дети и внуки ведут сборную вперед. Это не сбой системы. Это и есть швейцарская система.
Андрей Антсон