В ООН осудили сенатора из Парагвая за расистские оскорбления в адрес Мбаппе

ЖЕНЕВА, 7 июля. /ТАСС/. Заявление сенатора из Парагвая Селесты Амарильи в адрес капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе является унизительным и отвратительным. Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Хитан, комментарий которой предоставлен пресс-службой организации.
Ранее сенатор оскорбила Мбаппе на почве расизма после игры команд Франции и Парагвая (1:0) в ⅛ финала чемпионата мира, в котором форвард забил единственный мяч. Позднее Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру, назвав заявление Амарильи неприемлемым. Мбаппе же на странице в X назвал сенатора презренной женщиной, которая недостойна занимать свой пост.
«Расистские и унизительные высказывания в адрес французского футболиста Килиана Мбаппе со стороны сенатора Парагвая Селесты Амарильи отвратительны и, к сожалению, не единичны, — сказала Аль-Хитан. — Государства и спортивные организации должны предотвращать акты расизма и дискриминации, а также обеспечивать независимую и эффективную ответственность. Социальные сети также должны предотвращать и пресекать расовую дискриминацию на своих платформах».
Ранее ТАСС сообщал, что парагвайское правительство осудило заявления Амарильи в адрес нападающего сборной Франции. Мбаппе поддержал президент страны Эмманюэль Макрон. Также со словами осуждения выступил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.
В четвертьфинале сборной Франции предстоит сыграть против команды Марокко. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти