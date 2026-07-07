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В ООН осудили сенатора из Парагвая за расистские оскорбления в адрес Мбаппе

В организации отметили, что социальные сети также должны предотвращать и пресекать расовую дискриминацию.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 7 июля. /ТАСС/. Заявление сенатора из Парагвая Селесты Амарильи в адрес капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе является унизительным и отвратительным. Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Хитан, комментарий которой предоставлен пресс-службой организации.

Ранее сенатор оскорбила Мбаппе на почве расизма после игры команд Франции и Парагвая (1:0) в ⅛ финала чемпионата мира, в котором форвард забил единственный мяч. Позднее Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру, назвав заявление Амарильи неприемлемым. Мбаппе же на странице в X назвал сенатора презренной женщиной, которая недостойна занимать свой пост.

«Расистские и унизительные высказывания в адрес французского футболиста Килиана Мбаппе со стороны сенатора Парагвая Селесты Амарильи отвратительны и, к сожалению, не единичны, — сказала Аль-Хитан. — Государства и спортивные организации должны предотвращать акты расизма и дискриминации, а также обеспечивать независимую и эффективную ответственность. Социальные сети также должны предотвращать и пресекать расовую дискриминацию на своих платформах».

Ранее ТАСС сообщал, что парагвайское правительство осудило заявления Амарильи в адрес нападающего сборной Франции. Мбаппе поддержал президент страны Эмманюэль Макрон. Также со словами осуждения выступил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

В четвертьфинале сборной Франции предстоит сыграть против команды Марокко. Чемпионат мира завершится 19 июля.

Парагвай
0:1
Первый тайм: 0:0
Франция
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
70′
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Статистика
Парагвай
Франция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
1
5
Угловые
2
12
Фолы
13
11
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти