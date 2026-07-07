Холанн может втащить Норвегию в полуфинал. Колонка-прогноз Плющенко-младшего

Но еще больше выделилась сборная Бразилии. Бразильцы просто обосрались. Как я и говорил, Норвегия — темная лошадка, и пока мои ожидания от нее сбываются. Бразилия сама виновата. Забил бы Бруну Гимарайнс пенальти в первом тайме, кураж бы поймали — пошли бы дальше. А Холанн — просто машина. Просто как можно было дать ему совершить тот второй удар? Никто на него не идет, мяч между ногами защитника летит. Не понимаю. Полный бардак у бразильцев, заслуженно едут домой. Но они и не были фаворитами, говорил об этом изначально. У Карло Анчелотти первый крупный турнир с этой сборной. Не думаю, что его стоит увольнять.