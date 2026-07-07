Холанн может втащить Норвегию в полуфинал. Колонка-прогноз Плющенко-младшего

Мне очень хотелось, чтобы Роналду выиграл у Испании. И думаю, большинство человечества болело за Португалию — многие желали, чтобы история Криштиану продолжилась. Но объективно португальцы выглядели крайне плохо и не заслужили победу. Не сказать, что Испания сильно лучше, тоже так себе. Обе команды показали какой-то странный футбол. Просто одни в концовке расслабились — и другие задавили. Вот и вся победа Испании. У нее даже атаки шли только через правый фланг, через левый вообще не приближались к чужой штрафной.
Главная проблема Португалии возникла на 56-й минуте, когда травмировался Нуну Мендеш и его пришлось менять. Он действительно делал всю игру, попал в перекладину и схавал этого Ямаля. Хочу отдать должное Ламину — он красава, что подошел после матча к Роналду. Прям удивило. После этого поступка он для меня красавец.
Португальцы в конце раскрылись, стали оставлять свободные зоны. Их 4−3−3 в целом неплохо работали в защите во втором тайме, но оставить пространство для забегания Мерино на 90+1-й минуте… Когда Мерино получает такие моменты, он их забивает, всегда был хорош именно в завершении и в решающих эпизодах. И на Евро против Германии головой тоже забил решающий гол, «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Не понимаю, почему Мерино такой недооцененный футболист на фоне некоторых других.
Криштиану же очень жалко, я даже после матча слезу пустил. Не знаю, почему португальцы так плохо играли, почему не могли забросить на него мяч. Перед турниром Португалия по составу казалась фаворитом, но когда я увидел ее первую встречу на ЧМ, сразу стало понятно, что шансов мало. Очень плохо провела чемпионат в целом, не победила Колумбию, еле прошла Хорватию. А такая сборная, как Испания, не прощает.
Роналду все равно великий игрок. Величайший на планете Земля, как по мне. Хотя ему и не удалось выиграть чемпионат мира… Но не факт — может, еще и поедет на один, кто знает. Вообще не удивлюсь. Роналду вышел из такой нищеты, что обязан быть большим примером для всех. Месси-то играл много лет сразу с Хави и Иньестой, Роналдинью. А Роналду — черт-те с кем. Поэтому, несмотря на это поражение, для меня Роналду остается самым великолепным по вкладу в футбол.
Не могу не высказаться по поводу Франции, за которую болею. Она играла в ⅛ финала с очень грязной сборной Парагвая, и показалась, что там в целом народ какой-то неадекватный. Как они оскорбляли французов, в том числе Дешама, у которого только что ушла из жизни мама! Дидье — герой, что приехал на матч в такой тяжелой ситуации. Я читал, что парагвайцы оскорбляли даже саму его маму, умершего человека. Это полный трындец, позор футбола. Не понимаю, что такая команда делала на чемпионате мира. Проигрывать эти ребятки совсем не умеют.
Но еще больше выделилась сборная Бразилии. Бразильцы просто обосрались. Как я и говорил, Норвегия — темная лошадка, и пока мои ожидания от нее сбываются. Бразилия сама виновата. Забил бы Бруну Гимарайнс пенальти в первом тайме, кураж бы поймали — пошли бы дальше. А Холанн — просто машина. Просто как можно было дать ему совершить тот второй удар? Никто на него не идет, мяч между ногами защитника летит. Не понимаю. Полный бардак у бразильцев, заслуженно едут домой. Но они и не были фаворитами, говорил об этом изначально. У Карло Анчелотти первый крупный турнир с этой сборной. Не думаю, что его стоит увольнять.
А Холанн реально один из лучших на этом чемпионате, если не лучший. Норвегия не выступала на чемпионатах мира 30 лет, участвует вообще всего четвертый раз — и так далеко зашла. И Эрлинг делает разницу, зарешал на этом ЧМ несколько раз. Он постоянно забивает, в каждом матче. При этом еще и не сыграл против Франции по непонятным причинам, так бы мог возглавлять бомбардирскую гонку.
Вижу, как в соцсетях вирусится сборная Норвегии, с этой точки зрения она тоже успешна. Празднование викингов, потом эта русская девочка с прической в стиле Холанна, которую я видел еще в TikTok года два назад. Удивлен, что такой взрыв в соцсетях вокруг нее. Круто это видеть. Норвегия вполне может зацепиться за полуфинал, победив Англию.
Думаю, Франция и Аргентина должны дойти до решающих стадий, они выглядят уверенно. Но очень жалко Кабо-Верде. Все равно крутой турнир для африканской команды, но сказка кончилась. Вижу, что обсуждают: вот бы взять Возинью в российский чемпионат. Мне не хотелось бы увидеть его там, он достоин более крутого клуба. Я бы взял его в «Союз чемпионов», мне кажется, классный трансфер был бы. «Союз чемпионов» — это намного лучше, чем РПЛ.
Ну и последнее — США ночью тоже провалились. Трамп на ВАР им не помог — ну и хорошо.