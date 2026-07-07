Месси первым в истории не смог забить два пенальти на одном ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026 против Египта в Атланте.
39-летний аргентинец бил с точки на 21-й минуте встречи, но вратарь египтян Мостафа Шобейр отразил удар.
Как пишет Opta, Месси — первый футболист в истории, не забивший два пенальти на одном чемпионате мира. Ранее он не смог реализовать 11-й метровый удар в ворота сборной Австрии в начале встречи второго тура чемпионата мира.
Этот промах стал для Месси четвертым в карьере на чемпионатах мира — это антирекорд турнира. Ранее он не забивал с пенальти Исландии (2018), Польше (2022) и Австрии (2026). Всего на счету аргентинца восемь попыток с 11-метровой отметки на мундиалях.
К середине первого тайма ⅛ финала ЧМ-2026 Аргентина уступает Египту со счетом 0:1.