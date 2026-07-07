Аргентина с Месси отыгралась с 0:2 с Египтом и вышла в ¼ финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграла Египет в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026 в Атланте и вышла в четвертьфинал. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира.
У египтян голы на счету Яссера Ибрагима (15-я минута), Мостафа Зико (67). У аргентинцев отличился Кристиан Ромеро (79), Лионель Месси (83) и Энцо Фернандес (90+2).
Аргентина в ¼ финала встретится с победителем противостояния Швейцария — Колумбия, чей матч начнется позже 7 июля в 23:00 по мск.
На 21-й минуте 11-метровый назначили после фола на аргентинского защитника Николасе Тальяфико. Капитан аргентинцев Лионель Месси пробил в правую от себя часть ворот, но вратарь Мостафа Шобейр отразил удар. Это уже второй нереализованный пенальти Месси на турнире — ранее он не забил Австрии в групповом этапе. Аргентинец стал первым футболистом в истории, не забившим два пенальти на одном мундиале.
На 58-й минуте вингер египтян Зико оформил гол, однако в начале атаки египтянин нарушит правила и мяч был отменен после просмотра видеоповтора.
Капитан сборной Месси сделал голевую передачу на Ромеро и стал лучшим ассистентом в истории ЧМ по футболу (9). К тому же он забил свой восьмой гол на текущем турнире и превзошел свой же рекорд по голам, забитым на одном мундиале. На ЧМ-2022 в Катаре на его счету было семь мячей.
Месси также вышел в стартовом составе и провел свою 14-ю встречу в плей-офф мундиалей. Он повторил рекорд бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе.
В этом матче капитан сборной Египта Мохамед Салах встретился с Месси в третий раз в карьере — до этого соперники пересекались в еврокубках, и Месси одержал уже вторую победу при одной ничьей.
Аргентина не проигрывает уже в 11 последних матчах чемпионатов мира. Сборная в шестой чемпионат мира подряд добралась как минимум до ⅛ финала. Серия тянется с 2006 года: два четвертьфинала (2006 и 2010), финал (2014), ⅛ финала (2018), чемпионство (2022). Для команды это 19-й чемпионат мира.
По оценкам букмекеров, сборная Аргентины являлась безоговорочным фаворитом встречи с Египтом. Коэффициенты на победу аргентинцев находились в диапазоне 1,22−1,42, на ничью — 4,70−5,50, а на успех египетской команды — 8,25−10,00.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
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