Магия в Атланте: Месси начал с незабитого пенальти, а потом вытащил Аргентину из пропасти!

Перестройка от Скалони
Сила — в том числе в умении признавать свои ошибки и слабости, а нервотрепка в игре с Кабо-Верде — совсем не то, на что рассчитывала Аргентина. Комментируя ту встречу, ее главный герой Месси так и сказал: «Мы теряли мячи, опускались слишком глубоко и не могли прессинговать так, как хотели». Потом Лионель Скалони говорил о проблемах в переходных фазах и задаче не повторить ошибок уже против Египта.
А еще тренер чемпионов мира затронул тему психологии, подчеркнув: «Мы всегда были командой, которая играет первым номером, и ошибки никогда не выбивали нас из колеи. Это важный знак. Иногда тактика вылетает в окно, но когда ты не можешь действовать так, как хочешь, нужно найти другой путь. У этой сборной именно такой менталитет, и это дает мне душевный покой. Даже когда мы играем не лучшим образом, эти парни проявляют характер».
Но, естественно, рассчитывать только на эмоции и голое мастерство никто не собирался, и во вторник бело-голубые провели тактическую перестройку, фактически вернувшись к образцам победного ЧМ-2022. Ключом к этому стало появление на позиции опорного полузащитника Паредеса, который перед турниром получил травму и постепенно набирал форму. Это позволило наконец-то выдвинуть ближе к чужим воротам вынужденно игравшего слишком глубоко Мак Аллистера (в запас отправился Альмада) и дать больше свободы Энцо Фернандесу. А завершающим штрихом трансформации стала замена Лаутаро Мартинеса на Альвареса, который перед мировым первенством испытывал проблемы со здоровьем.
Тайм Шобейра
С афишей игры в Атланте все было понятно — Месси против Салаха. Причем Мо, в отличие от Модрича, Криштиану Роналду, Садио Мане и других ветеранов, не торопится прощаться с мировыми чемпионатами. В оценках он осторожен, и, возможно, мы увидим его на ЧМ-2030. Тем более одним из хозяев турнира станет граничащее с Египтом Марокко. Главному «фараону» тогда будет 38 лет — на год меньше, чем сейчас Месси. Но до этого еще далеко. А во вторник Египет делал все, чтобы продлить свое пребывание на текущем турнире. Закрываться в обороне? Хоссам Хассан, которого считают адептом дисциплины, оказался смелее, и африканцы повели после того, как в районе площади ворот центральный защитник Ибрахим перепрыгнул Лисандро Мартинеса и отправил мяч в сетку головой.
Шок? Оказалось — он был впереди. Всего через несколько минут Тальяфико рванул в чужую штрафную под проникающую передачу и, на мгновение опередив Хайсема Хассана, заработал пенальти. А еще через минуту мы увидели то, что Месси на этом ЧМ уже исполнял. Нет, он не забил, а смазал уже второй на турнире подход к точке! Лео даже по числу нереализованных на таком уровне 11-метровых вне конкуренции (4). С австрийцами капитан не попал в створ. Теперь — проиграл дуэль Шобейру. Сын знаменитого голкипера, который вместе с нынешним главным тренером Египта выигрывал Кубок Африки и выступал на ЧМ-1990, отразил второй на турнире пенальти, повторив результат поляков Томашевски (1974) и Щенсны (2022), а также американца Фриделя (2002).
Агрессивный «автобус»
Шобейр — главный виновник того, что аргентинская атака так и не дала результата за первые 45 минут. И ведь не скажешь, что чемпионы мира играли плохо. Удар Мак Аллистера головой с подачи Де Пауля. Атака Альвареса из района 11-метровой отметки — египетский голкипер продолжал творить чудеса. А Месси со штрафного попал в штангу, но и в этой ситуации Шобейр все контролировал и даже убрал руки, чтобы мяч отлетел от стойки за пределы поля. Когда же начался второй тайм, полевые игроки сделали все, чтобы облегчить жизнь своему вратарю, и выставили у штрафной полноценный «автобус».
Он долго не двигался с места, а на исходе часа игры покатил вперед — в контратаку с блестящим проходом Хассана, выверенной передачей Салаха и неотразимым ударом Зико. Ликование Египта и шок Аргентины продлились до похода арбитра к монитору и отмены взятия ворот из-за наступа в начальной стадии атаки. Так что в протокол попала только желтая карточка — за футболку, которую Зико сорвал с себя в порыве эмоций. Вот был бы поворот, если бы Аргентина забила с заработанного штрафного! Но снова ничего не получилось, а Салах, Хассан и Зико вскоре все сделали по правилам. Лисандро — герой игры с Кабо-Верде — допустил вторую результативную ошибку.
Аргентинское чудо
Самым страшным для Аргентины на этом отрезке были не 0:2 на табло, а то, что она словно не понимала, как переломить ход игры. Моменты, когда Месси подхватывал мяч в глубине и пытался прорваться в штрафную в одиночку, отсылали во времена до эпохи Скалони — с бесконечными разочарованиями и комплексом неудачников. Но призраков прошлого бело-голубые давно изгнали, а Лео в своем 14-м матче плей-офф (повторение рекорда Мирослава Клозе) подарил огненную концовку. Наконец-то сделал первый пас на этом ЧМ, навесив на голову Ромеро. Потом создал убойный момент для Лаутаро и, наконец, сам зажег на табло вторую двойку выстрелом с подбора.
Восьмой гол на одном мировом форуме — повторение аргентинского рекорда Гильермо Стабиле времен самого первого ЧМ-1930. Как он это делает?! Какой смысл искать ответ на вопрос о природе магии? Просто будем ей наслаждаться и восхищаться этой сумасшедшей по духу командой друзей Месси, которые не стали мучить Лео. Зачем ему вторые подряд дополнительные полчаса?! Увлекшийся атакой Египет отправили в нокаут подачей Лаутаро на голову Энцо. 3:2 — эту Аргентину невозможно не любить!