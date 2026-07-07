Магия в Атланте: Месси начал с незабитого пенальти, а потом вытащил Аргентину из пропасти!

С афишей игры в Атланте все было понятно — Месси против Салаха. Причем Мо, в отличие от Модрича, Криштиану Роналду, Садио Мане и других ветеранов, не торопится прощаться с мировыми чемпионатами. В оценках он осторожен, и, возможно, мы увидим его на ЧМ-2030. Тем более одним из хозяев турнира станет граничащее с Египтом Марокко. Главному «фараону» тогда будет 38 лет — на год меньше, чем сейчас Месси. Но до этого еще далеко. А во вторник Египет делал все, чтобы продлить свое пребывание на текущем турнире. Закрываться в обороне? Хоссам Хассан, которого считают адептом дисциплины, оказался смелее, и африканцы повели после того, как в районе площади ворот центральный защитник Ибрахим перепрыгнул Лисандро Мартинеса и отправил мяч в сетку головой.