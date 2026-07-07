Месси признали лучшим игроком матча ЧМ между сборными Аргентины и Египта

Для Месси это четвертая подобная награда на проходящем чемпионате мира. Ранее он был признан лучшим игроком по итогам игр на групповом этапе с командами Алжира (3:0) и Австрии (2:0), а также встречи 1/16 финала со сборной Кабо-Верде (3:2 после дополнительного времени).