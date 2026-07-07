Месси признали лучшим игроком матча ЧМ между сборными Аргентины и Египта

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком матча ⅛ финала чемпионата мира по футболу с командой Египта. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Аргентины. До 79-й минуты египтяне вели в два мяча. Месси в этой встрече не забил пенальти, отдав голевой пас, став рекордсменом турнира по этому показателю, и забил мяч, позволивший аргентинцам восстановить паритет.
Для Месси это четвертая подобная награда на проходящем чемпионате мира. Ранее он был признан лучшим игроком по итогам игр на групповом этапе с командами Алжира (3:0) и Австрии (2:0), а также встречи 1/16 финала со сборной Кабо-Верде (3:2 после дополнительного времени).
В четвертьфинале аргентинцы, которые являются действующими чемпионами мира, сыграют против победителя матча с участием сборных Швейцарии и Колумбии. Она состоится позднее во вторник.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти