Тренер Аргентины Скалони заплакал и ушел с интервью после матча с Египтом

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством национальная команда выиграла два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира (2022). После победы на ЧМ-2022 он был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.