Тренер Аргентины Скалони заплакал и ушел с интервью после матча с Египтом

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог сдержать эмоций после волевой победы своей команды над Египтом в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира. Аргентинцы уступали 0:2 до 79-й минуты, но затем Кристиан Ромеро (79), Лионель Месси (83) и Энцо Фернандес (90+2) забили три мяча и принесли команде путевку в четвертьфинал.
После финального свистка тренер аргентинцев отправился на традиционное интервью, но не сумел совладать с переживаниями. Скалони расплакался прямо перед камерами и был вынужден прервать общение с журналистами.
«Простите, меня переполняют эмоции. Что за команда! Мне нужно идти, я не могу», — сказал он, после чего покинул кадр.
Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством национальная команда выиграла два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира (2022). После победы на ЧМ-2022 он был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.
Аргентина в ¼ финала встретится с победителем противостояния Швейцария — Колумбия, этот матч начнется 7 июля в 23:00 по мск.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти