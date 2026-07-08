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Месси объяснил, почему заплакал после матча ⅛ финала ЧМ-2026 с Египтом

Нападающий сборной Аргентины признался, что слезы после матча были вызваны облегчением и радостью. 39-летний капитан также рассказал о злости из-за незабитого пенальти и назвал победу «безумием».

Все новости футбола в МАКС
Источник: Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил свои слезы после волевой победы над Египтом в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира. Аргентинцы уступали 0:2 до 79-й минуты, при этом Месси не забил пенальти в первом тайме. После финального свистка аргентинец не сумел сдержать слез.

«Это была радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу. Это из-за всего, что произошло в матче, из-за всей работы, которую нам пришлось проделать», — приводит слова Месси Marca.

Аргентинец также признался, что в первом тайме испытывал «ярость» из-за незабитого пенальти. «Я был очень зол, потому что промахнулся с пенальти. Нелегко играть, уступая в счете 0:2», — сказал он. Месси стал первым футболистом в истории, не забившим два пенальти на одном чемпионате мира (не считая послематчевых серий).

Саму игру и выход в ¼ финала Месси назвал «безумием» и подчеркнул, что команда никогда не сдается. «То, что эта команда сделала сегодня, — безумие, и я очень рад, что люди могут продолжать получать от этого удовольствие. Нам пришлось сильно помучиться, чтобы выйти в следующий раунд, но это чемпионат мира, здесь все очень сложно», — цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины в соцсети Х.

Аргентина в ¼ финала встретится с Швейцарией. Матч пройдет 12 июля в 04:00 мск.

Аргентина
3:2
Первый тайм: 0:1
Египет
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Голы
Аргентина
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Египет
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Нереализованные пенальти
Аргентина
Лионель Месси
21′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
Египет
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Статистика
Аргентина
Египет
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
1
Фолы
13
11
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти