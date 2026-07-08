Месси объяснил, почему заплакал после матча ⅛ финала ЧМ-2026 с Египтом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил свои слезы после волевой победы над Египтом в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира. Аргентинцы уступали 0:2 до 79-й минуты, при этом Месси не забил пенальти в первом тайме. После финального свистка аргентинец не сумел сдержать слез.
«Это была радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу. Это из-за всего, что произошло в матче, из-за всей работы, которую нам пришлось проделать», — приводит слова Месси Marca.
Аргентинец также признался, что в первом тайме испытывал «ярость» из-за незабитого пенальти. «Я был очень зол, потому что промахнулся с пенальти. Нелегко играть, уступая в счете 0:2», — сказал он. Месси стал первым футболистом в истории, не забившим два пенальти на одном чемпионате мира (не считая послематчевых серий).
Саму игру и выход в ¼ финала Месси назвал «безумием» и подчеркнул, что команда никогда не сдается. «То, что эта команда сделала сегодня, — безумие, и я очень рад, что люди могут продолжать получать от этого удовольствие. Нам пришлось сильно помучиться, чтобы выйти в следующий раунд, но это чемпионат мира, здесь все очень сложно», — цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины в соцсети Х.
Аргентина в ¼ финала встретится с Швейцарией. Матч пройдет 12 июля в 04:00 мск.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти