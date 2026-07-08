Месси объяснил, почему заплакал после матча ⅛ финала ЧМ-2026 с Египтом

Саму игру и выход в ¼ финала Месси назвал «безумием» и подчеркнул, что команда никогда не сдается. «То, что эта команда сделала сегодня, — безумие, и я очень рад, что люди могут продолжать получать от этого удовольствие. Нам пришлось сильно помучиться, чтобы выйти в следующий раунд, но это чемпионат мира, здесь все очень сложно», — цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины в соцсети Х.