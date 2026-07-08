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Определились все пары в четвертьфинале чемпионата мира-2026

Матчи ¼ финала запланированы на 9—11 июля.

Все новости футбола в МАКС
Источник: AP 2024

Определилась все пары четвертьфинала чемпионата мира 2026 года.

В ¼ финала сборная Франции 9 июля сыграет против Марокко. Их матч начнется в 23:00 мск.

Испания 10 июля встретится с Бельгией. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Норвегия в ¼ финала 12 июля сыграет с Англией. Начало матча — 00:00 мск.

Швейцария за выход в следующий раунд поборется с Аргентиной. Их матч пройдет 12 июля в 04:00 мск.

Сетку плей-офф ЧМ можно посмотреть здесь.

Матчи ¼ финала запланированы на 9—11 июля, полуфиналы — на 14—15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.