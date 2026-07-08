Определились все пары в четвертьфинале чемпионата мира-2026

Определилась все пары четвертьфинала чемпионата мира 2026 года.
В ¼ финала сборная Франции 9 июля сыграет против Марокко. Их матч начнется в 23:00 мск.
Испания 10 июля встретится с Бельгией. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Норвегия в ¼ финала 12 июля сыграет с Англией. Начало матча — 00:00 мск.
Швейцария за выход в следующий раунд поборется с Аргентиной. Их матч пройдет 12 июля в 04:00 мск.
Сетку плей-офф ЧМ можно посмотреть здесь.
Матчи ¼ финала запланированы на
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.