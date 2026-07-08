Аргентинцы при Скалони — ментальные монстры. Вытаскивать тяжелейшие матчи — их профиль

Очередной пример стойкости духа
В матче ⅛ финала ЧМ-2026 с Египтом Аргентина совершила один из самых драматичных камбэков в истории турнира. Еще за 11 минут до конца основного времени аргентинцы уступали 0:2 — Лионель Месси не забил пенальти, а Египет чувствовал запах суперсенсации. Но команда Лионеля Скалони снова выбралась из ситуации, где почти любая другая сборная уже поплыла бы психологически.
Кристиан Ромеро сократил отставание, Месси исправился за незабитый пенальти и сравнял счет, а Энцо Фернандес в компенсированное время принес южноамериканцам победу. Так эта встреча стала еще одним подтверждением того, как при Лионеле Скалони аргентинцы превратились в натуральных ментальных монстров. Их можно прижать и даже довести до края, но добить почти невозможно.
Первые проявления характера
Скалони пришел в сборную в 2018 году после очередного разочаровывающего чемпионата мира. Лионель Месси ранее заявлял, что уходит из сборной, в федерации творился настоящий бардак, а команда уже много лет не могла выиграть титул. Казалось, что любой серьезный удар по Аргентине заканчивается крахом. Именно с новым главным тренером все переменилось.
Первым признаком психологического перестроения стал товарищеский матч с Германией в 2019 году. Аргентинцы уступали 0:2, но затем смогли отыграться и добыть ничью. Голы тогда забили вышедшие на замену Лукас Аларио и Лукас Окампос.
Это важная черта Скалони. Он почти всегда чувствует момент для замен. В матче с Египтом Лаутаро Мартинес тоже появился со скамейки и в концовке отдал голевую передачу на победный мяч Энцо Фернандеса. У Аргентины при Скалони скамейка не просто добавляет свежести. Она регулярно меняет ход больших матчей.
Следующим ярким примером стал матч 2020 года в рамках отбора на ЧМ-2022 с Боливией. Игра проходила в Ла-Пасе на высокогорном стадионе, примерно 3650 метров над уровнем моря. К тому моменту аргентинцы не могли там победить уже 15 лет.
Боливийцы повели в первом тайме, но Лаутаро смог сравнять счет ближе к перерыву, а на 79-й минуте победный мяч оформил Хоакин Корреа. Да, соперник по статусу не самый серьезный, но с учетом тяжелейших условий и многолетней серии камбэк получился впечатляющим.
Копа-2021, где все окончательно поменялось
Затем был важнейший Кубок Америки 2021 года, где аргентинцы научились терпеть по-настоящему. Полуфинал с Колумбией, который дошел до серии пенальти, можно считать точкой отсчета настоящей чемпионской команды.
Уже тогда на воротах находился Эмилиано Мартинес, который устраивал треш-ток с бьющими, давил на них, раздражал и лез в голову. Самая известная его фраза: «Я съем тебя». Можно не любить его поведение, но отрицать эффект бессмысленно. Не просто так при Скалони Аргентина не проиграла ни одной из четырех серий пенальти в официальных матчах.
Через несколько дней после этого аргентинцы обыграли бразильцев в финале. И не где-то, а на «Маракане». Аргентина выиграла первый титул за 28 лет, оставив позади целую серию проигранных финалов, и наконец сняла проклятие.
Единственный гол забил Анхель Ди Мария. Сам матч не был зрелищным, аргентинцы терпели и смогли дотерпеть до конца. В футболе сборных это важнейшее качество: иногда нужно уметь не разносить соперника, а просто не дрогнуть, когда против тебя Бразилия, «Маракана» и весь груз предыдущих неудач.
ЧМ-2022 начался с шокирующей неудачи
Затем был сказочный чемпионат мира в Катаре, который, как вы помните, начался с удара под дых — поражения от Саудовской Аравии. Ожидания от Аргентины были высокими, серия без поражений тянулась очень долго, а после первого же тура фаворит оказался под страшным давлением.
Следующий матч с Мексикой неожиданно стал решающим. Первые две трети игры команда Скалони нервничала, и было видно, как ей тяжело справляться с давлением. Проиграй тогда команда, и все было бы насмарку. Но затем Месси забил гениальный гол издалека, а Энцо Фернандес удвоил счет.
В следующем матче с Польшей все снова началось с незабитого пенальти Месси. Раньше, если у Лионеля хоть что-то не получалось, вся команда могла начать сыпаться. При Скалони легенда футбола действительно центр сборной, но партнеры не играют ради него. Они играют вместе с ним и всегда готовы помочь, а где нужно, взять инициативу в свои руки. Алексис Макаллистер и Хулиан Альварес забили после перерыва, Аргентина спокойно выиграла 2:0 и вышла в плей-офф с первого места.
Одно из величайших чемпионств мира в истории
Четвертьфинал с Нидерландами стал одним из самых запоминающихся матчей в XXI веке. Аргентина вела 2:0 к 83-й минуте, но растеряла преимущество и пропустила второй мяч аж на 11-й добавленной после хитрого штрафного голландцев.
В таком сценарии многие команды просто расклеились бы психологически. Но аргентинцы собрались, были ближе к победе в овертайме, а в серии пенальти свое мастерство вновь показал Эми Мартинес.
Да, было грязно. Драки, стычки, ужасное поведение Леандро Паредеса. Но это тоже часть ДНК Аргентины. Такова суть ее футболистов — они хулиганистые, задиристые, эмоциональные. Вполне понятно, почему со стороны это может раздражать. Но с точки зрения успеха главное, чтобы такое поведение помогало, бодрило, а не тянуло вниз. Именно при Скалони аргентинцы, не отказываясь от своей идентичности, направили свой горячий менталитет в нужное русло.
Ну, а финал ЧМ-2022 еще раз все подтвердил. Снова упущенное преимущество, причем дважды по ходу матча. Сначала Аргентина отдала счет 2:0, затем уже в овертайме не удержала 3:2. А потом был выход один на один Рандаля Коло Муани под самый занавес и выставленная нога Эми Мартинеса. После этого — снова серия 11-метровых, снова давление и снова победа.
Тактические принципы Скалони приносят не только результат команде, но удовольствие зрителям. Смелая игра через центр, футбол на маленьком пространстве, умение комбинировать там, где не все современные коллективы вообще решаются играть. Но в футболе сборных на первый план часто выходят эмоции, ментальность и характер. Именно это главное достижение Лионеля в сборной. Он сделал из аргентинцев единый коллектив, который до самого конца борется и верит в себя.
Чем-то это напоминает «Реал» Зинедина Зидана или Карло Анчелотти. Вспоминаются те самые камбэки в плей-офф Лиги чемпионов, когда соперник вроде бы уже все сделал правильно, но матч все равно почему-то уезжает не туда, и в конце с кубком вновь позируют сливочные.
Голодные до побед
После триумфа на чемпионате мира аргентинцы могли бы расслабиться, но Аргентина жаждала побед и дальше. В 2023 году она снова приехала на «Маракану» и сделала невозможное.
Атмосфера на трибунах была враждебной, перед матчем случились беспорядки, начало игры задержали. Однако и это аргентинцы выдержали. Николас Отаменди забил единственный мяч, а бразильцы впервые в истории потерпели домашнее поражение в рамках отборов на чемпионат мира. История.
На Кубке Америки-2024 в четвертьфинале аргентинцы столкнулись с очередным испытанием. Эквадор сделал матч вязким, жестким и крайне неприятным. Аргентина вела, но на 90+2-й минуте упустила победу. Игра перешла в серию пенальти, где Месси первым же ударом попал в перекладину паненкой.
Казалось бы, вот оно. Капитан ошибся, соперник получил эмоциональный заряд, такие моменты обычно переворачивают серию. Однако Мартинес тут же ответил двумя сейвами подряд, и аргентинцы прошли дальше.
Это еще один пример того, как Лионеля поддерживают в этой команде. Если он споткнулся, его готовы подхватить. Не просто так катарский и нынешний чемпионат мира стали самыми результативными турнирами Месси. Он чувствует поддержку от каждого партнера и возвращает эту энергию множеством голов.
В итоге аргентинцы взяли еще один титул. В финале Копы-2024 команда осталась без травмированного Месси, но все равно дожала Колумбию в овертайме. Лаутаро Мартинес забил победный мяч, а Аргентина выиграла третий крупный турнир подряд после Копы-2021 и ЧМ-2022.
Никогда не списывайте со счетов Аргентину
Таким образом, после Кубка Америки 2019 года Аргентина выиграла все большие турниры, в которых участвовала. Копа-2021, Финалиссима, ЧМ-2022, Копа-2024. А на ЧМ-2026 она пока снова идет по лезвию, но продолжает проходить дальше.
За последние годы Аргентина при Скалони не проиграла ни одной серии пенальти. Если матч плей-офф уходит за пределы основного времени, то команда все равно находит способ выжить, будь то овертайм или серия 11-метровых.
Есть за что критиковать Аргентину после двух матчей плей-офф на нынешнем чемпионате мира. Казалось бы, Кабо-Верде и Египет не должны создавать столько проблем действующему чемпиону. Но акцент здесь необходимо делать на том, что команда Скалони оба раза справилась и прошла дальше.
Именно это отличает аргентинцев от подавляющего большинства сборных. Если игра важная, решающая, с гигантским давлением, то Аргентину не просто сложно переиграть. Ее практически невозможно добить.
Если у кого-то это получится, он станет чемпионом мира.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти