Аргентинцы при Скалони — ментальные монстры. Вытаскивать тяжелейшие матчи — их профиль

В следующем матче с Польшей все снова началось с незабитого пенальти Месси. Раньше, если у Лионеля хоть что-то не получалось, вся команда могла начать сыпаться. При Скалони легенда футбола действительно центр сборной, но партнеры не играют ради него. Они играют вместе с ним и всегда готовы помочь, а где нужно, взять инициативу в свои руки. Алексис Макаллистер и Хулиан Альварес забили после перерыва, Аргентина спокойно выиграла 2:0 и вышла в плей-офф с первого места.