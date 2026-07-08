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Бывший арбитр ФИФА: судья матча Аргентина — Египет отработал без ошибок

В сборной Египта выразили недовольство судейством Франсуа Летексье.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Главный арбитр матча ⅛ финала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Египта Франсуа Летексье отработал игру без значимых ошибок. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

Аргентинцы обыграли египтян со счетом 3:2. В ворота африканской сборной был назначен пенальти, который не реализовал Лионель Месси, также был отменен гол во втором тайме. В сборной Египта выразили недовольство судейством главного арбитра встречи.

«Я думаю, что это эмоции, когда не выигрываешь после счета 2:0. Что касается отмененного гола сборной Египта, думаю, что арбитр мог сам увидеть этот наступ, потому что он был очевидным, — сказал Николаев. — Говорить о неправильном решении нельзя, потому что сразу идет быстрая вертикальная атака, забивается гол, поэтому VAR правильно вмешался и позвал арбитра к монитору. Потому что фол был очевидным перед началом атаки сборной Египта. По пенальти в ворота египтян тоже вопросов нет. Это была проблема защитника».

«Могло показаться, что перед победным голом Аргентины был фол на Мохамеде Салахе в штрафной площади. Но мы видим, что игрок очевидно играет в мяч, после чего происходит контакт. Такой пенальти назначать нельзя, там нет нарушения. Вот эти два момента, на которые могут пинять египтяне. Но в целом мне понравилась работа одного из лучших европейских рефери на этом турнире, хороший контроль, провел игру на очень хорошем уровне. Претензии и шероховатости были, есть и будут всегда, многие начинают говорить, что спорные решения всегда принимаются в пользу сильной сборной, но здесь я такого не увидел. Думаю, что два спорных эпизода понятны всем. Если убрать эмоции и быть объективным», — добавил Николаев.

Чемпионат мира завершится 19 июля.

Аргентина
3:2
Первый тайм: 0:1
Египет
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Голы
Аргентина
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Египет
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Нереализованные пенальти
Аргентина
Лионель Месси
21′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
Египет
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Статистика
Аргентина
Египет
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
1
Фолы
13
11
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти