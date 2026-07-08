Бывший арбитр ФИФА: судья матча Аргентина — Египет отработал без ошибок

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Главный арбитр матча ⅛ финала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Египта Франсуа Летексье отработал игру без значимых ошибок. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.
Аргентинцы обыграли египтян со счетом 3:2. В ворота африканской сборной был назначен пенальти, который не реализовал Лионель Месси, также был отменен гол во втором тайме. В сборной Египта выразили недовольство судейством главного арбитра встречи.
«Я думаю, что это эмоции, когда не выигрываешь после счета 2:0. Что касается отмененного гола сборной Египта, думаю, что арбитр мог сам увидеть этот наступ, потому что он был очевидным, — сказал Николаев. — Говорить о неправильном решении нельзя, потому что сразу идет быстрая вертикальная атака, забивается гол, поэтому VAR правильно вмешался и позвал арбитра к монитору. Потому что фол был очевидным перед началом атаки сборной Египта. По пенальти в ворота египтян тоже вопросов нет. Это была проблема защитника».
«Могло показаться, что перед победным голом Аргентины был фол на Мохамеде Салахе в штрафной площади. Но мы видим, что игрок очевидно играет в мяч, после чего происходит контакт. Такой пенальти назначать нельзя, там нет нарушения. Вот эти два момента, на которые могут пинять египтяне. Но в целом мне понравилась работа одного из лучших европейских рефери на этом турнире, хороший контроль, провел игру на очень хорошем уровне. Претензии и шероховатости были, есть и будут всегда, многие начинают говорить, что спорные решения всегда принимаются в пользу сильной сборной, но здесь я такого не увидел. Думаю, что два спорных эпизода понятны всем. Если убрать эмоции и быть объективным», — добавил Николаев.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти