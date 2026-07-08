Бывший арбитр ФИФА: судья матча Аргентина — Египет отработал без ошибок

«Могло показаться, что перед победным голом Аргентины был фол на Мохамеде Салахе в штрафной площади. Но мы видим, что игрок очевидно играет в мяч, после чего происходит контакт. Такой пенальти назначать нельзя, там нет нарушения. Вот эти два момента, на которые могут пинять египтяне. Но в целом мне понравилась работа одного из лучших европейских рефери на этом турнире, хороший контроль, провел игру на очень хорошем уровне. Претензии и шероховатости были, есть и будут всегда, многие начинают говорить, что спорные решения всегда принимаются в пользу сильной сборной, но здесь я такого не увидел. Думаю, что два спорных эпизода понятны всем. Если убрать эмоции и быть объективным», — добавил Николаев.