Гусев считает, что норвежцы могут дойти до финала ЧМ-2026

«Из того, что я видел, сборная Норвегии — самая сбалансированная и организованная команда. У них есть свои явные лидеры Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд, поэтому все может быть. Могут быть как в полуфинале, так и в финале. Наверное, опять же выделяются французы, но здесь можно ожидать все что угодно, — сказал Гусев. — Аргентина, Франция, Англия, Норвегия и Испания — те команды, которые являются основными претендентами на победу в чемпионате мира. Хотелось бы, чтобы норвежцы прошли как можно дальше, очень нравится эта команда».