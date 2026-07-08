Гусев считает, что норвежцы могут дойти до финала ЧМ-2026

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сборная Норвегии на чемпионате мира 2026 года показывает себя сбалансированной и организованной командой, норвежцы вполне могут выйти в финал турнира. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Ролан Гусев.
В четвертьфиналах чемпионата мира пройдут следующие матчи: Франция — Марокко, Испания — Бельгия, Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.
«Из того, что я видел, сборная Норвегии — самая сбалансированная и организованная команда. У них есть свои явные лидеры Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд, поэтому все может быть. Могут быть как в полуфинале, так и в финале. Наверное, опять же выделяются французы, но здесь можно ожидать все что угодно, — сказал Гусев. — Аргентина, Франция, Англия, Норвегия и Испания — те команды, которые являются основными претендентами на победу в чемпионате мира. Хотелось бы, чтобы норвежцы прошли как можно дальше, очень нравится эта команда».
«Но вообще есть такое желание, чтобы чемпионат мира выиграл Лионель Месси. Наверняка он для него будет последним, он своей карьерой в футболе и сборной заслужил, чтобы во второй раз выиграть чемпионат мира. Только восхищение вызывает то, что он делает в своем возрасте. Аргентинцы добавили. Но норвежцы мне показались более сбалансированными, физически хорошо команда готова, играют очень организованно. Что-то мне подсказывает, что могут добрать до полуфинала. Хочу, чтобы они туда прошли», — добавил собеседник агентства.
Также Гусев поделился общими впечатлениями от турнира. «Ничего особенно не огорчило, видим, что никому просто не было. Кабо-Верде, Египет, если раньше эти команды были явными аутсайдерами, то сейчас серьезные коллективы с хорошо выстроенной системой игры. Никому просто не было. Команды, которые раньше были ниже среднего уровня, очень сильно прибавили», — заключил Гусев.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти