Поражение на ЧМ обернулось международным скандалом: за Мбаппе пришлось заступаться даже Макрону

«Мои посты были написаны в пылу эмоций, когда во мне кипела кровь смешанного происхождения, прекрасное сочетание моих индейских и испанских корней. Так я отреагировала, наблюдая, как вы высмеиваете выдающихся парагвайских игроков, которые сражались с вами на равных до финального свистка. Однако я сразу же пожалела, что ответила вам теми же оскорблениями, которые получаю сама. Я поняла, что повторяю то самое поведение, которое презираю, и удалила пост. Понимаю, что мои слова вас обидели, потому что унижение причиняет боль», — написала сенатор в открытом письме.