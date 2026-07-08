Поражение на ЧМ обернулось международным скандалом: за Мбаппе пришлось заступаться даже Макрону

В Парагвае никак не могут смириться с тем, что их сборная уступила Франции в ⅛ финала чемпионата мира. Огромный скандал по этому поводу закатила сенатор из Асунсьона Селеста Амарилья, набросившаяся с расистскими оскорблениями на форварда французов Килиана Мбаппе. Напомним, именно Мбаппе забил в ворота «гуарани» единственный и победный гол.
Кто такая Амарилья и что она сказала
Амарилья — опытный политик, которая с 2023 года является членом сената Парагвая (аналог в России — Совет Федерации) от Аутентичной радикальной либеральной партии. Впрочем, высказывания женщины в адрес Мбаппе получились отнюдь не либеральными. Вот что она заявила:
"Этот дикарь даже писать не научился. Вместо молока матери он сосал кокосы. Самыми образованными существами, с которыми он общался, были шимпанзе. Орландо Хиль должен был показать ему средний палец. Колонизированный камерунец, притворяющийся французом, озлобленный, недавно разбогатевший, высокомерный и уродливый.
Весь матч он был на нервах и напуган до смерти, как и вся его команда. Они не могли забить ни одного гола, пока им не повезло с пенальти. Единственное, в чем многие из нас винят свою команду, — никто не влепил ему полноценную пощечину после матча. И я даже не фанатка футбола".
М-да. Просто ужас и позор.
Как на слова парагвайского политика отреагировали в мире: Макрон, Инфантино, ООН
Во-первых, высказался сам Мбаппе:
«Мадам, вы презренная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай, эту страну, которая на протяжении всего турнира источала страсть и честь. Из-за вашей неосведомленности и откровенного расизма весь мир уже забыл о пути и исторических усилиях, которые ваши игроки приложили во время этого чемпионата мира, — они уступили место некомпетентной даме, которая создает для своей страны худший имидж. Я никогда не позволю таким людям, как она, свободно распространять свою ненависть и расизм по всему миру».
Конечно, за своего гражданина заступился президент Франции Эммануэль Макрон:
«Еще один гол для Килиана Мбаппе — на этот раз против расизма. Вся моя поддержка. Когда в ход идут грязные слова, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство».
Джанни Инфантино тоже выступил. «Я безоговорочно осуждаю расистские высказывания парагвайского сенатора Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе. Футбольный мир и общество солидарны с капитаном сборной Франции — мы должны бороться с расизмом и искоренить его вместе», — написал в соцсетях президент ФИФА.
Наконец, эхо скандала докатилось аж до ООН. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Хитан заявила:
«Расистские и унизительные высказывания в адрес французского футболиста Килиана Мбаппе со стороны сенатора Парагвая Селесты Амарильи отвратительны и, к сожалению, не единичны. Государства и спортивные организации должны предотвращать акты расизма и дискриминации, а также обеспечивать независимую и эффективную ответственность. Социальные сети также должны предотвращать и пресекать расовую дискриминацию на своих платформах».
Между тем прокуратура Парижа начала против Амаральи расследование по обвинению «в публичном оскорблении по причине происхождения, национальности, расы или религии». Данное преступление во Франции наказывается годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.
Амарилья не стала извиняться: «Я из другого поколения»
В результате по теме не выступил разве только Папа Римский. Понимая, что весь мир настроен против нее, Амарилья попробовала оправдаться за сказанное. Но извиняться — отказалась.
«Мои посты были написаны в пылу эмоций, когда во мне кипела кровь смешанного происхождения, прекрасное сочетание моих индейских и испанских корней. Так я отреагировала, наблюдая, как вы высмеиваете выдающихся парагвайских игроков, которые сражались с вами на равных до финального свистка. Однако я сразу же пожалела, что ответила вам теми же оскорблениями, которые получаю сама. Я поняла, что повторяю то самое поведение, которое презираю, и удалила пост. Понимаю, что мои слова вас обидели, потому что унижение причиняет боль», — написала сенатор в открытом письме.
Кое-кто, возможно, купился и увидел здесь подобие раскаяния. Но не тут-то было! Вот что Амарилья заявила в тот же день, отвечая на вопросы прессы:
«Да, мой пост, направленный против Мбаппе, был расистским. Вот почему я его удалила. Он получился неудачным. Однако я не буду извиняться, я сказала то, что должна была сказать. Я выросла в обществе, где геев избивали, а назвать кого-нибудь “паршивым нигером” было обычным делом. Я из того поколения (Амарилье 61 год. — Sport24). Теперь я пытаюсь создать другую Селесту Амарилью, которая будет способна сосуществовать с другими.
Мы были колонией Испании, но устроили им революцию, и они убежали. Так что не связывайтесь с Парагваем. Когда мы говорим о гуарани-духе, мы делаем это в честь индейцев гуарани. Мы не стыдимся того, что в наших венах течет индейская кровь. Это гордость, не то что у некоторых африканцев, которые начинают плакать, когда им говорят, что они африканцы".
Вряд ли Мбаппе нужна была лишняя мотивация перед четвертьфиналом ЧМ против Марокко. Но теперь она есть — ведь в своих пещерных представлениях о жизни Амарилья может быть далеко не одинока. Политик, на какую бы тему он ни выступал, всегда рассчитывает встретить общественную поддержку.
А значит, 9 июля на стадионе «Джиллетт» Мбаппе сыграет не только против марокканцев, но и против всех тех, кто почему-то невзлюбил его за его цвет кожи.
Тимофей Яценко