Семак: все ждали большего от сборной Бразилии на ЧМ-2026

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Все ждали большего от сборной Бразилии по футболу на чемпионате мира 2026 года. Такое мнение журналистам высказал главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак.
В матче ⅛ финала мирового первенства бразильцы уступили команде Норвегии со счетом 1:2.
«Конечно, от сборной Бразилии всегда ждут фееричного футбола и много забитых мячей. Если бы Бразилия использовала свои моменты, счет мог быть и другим. Но по впечатлению от самой игры — все ждали большего от Бразилии с точки зрения игры, давления, инициативы. К сожалению для болельщиков сборной Бразилии, она вылетела. [Защитник “Зенита”] Дуглас [Сантос] провел хороший матч», — сказал Семак.
Также он добавил, что все бразильские игроки «Зенита» расстроились поражению их сборной. «Конечно, все расстроились за игроков, за сборную. Для них это не скажу, что удар, но они были расстроены», — отметил главный тренер сине-бело-голубых.