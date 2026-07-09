Семак: все ждали большего от сборной Бразилии на ЧМ-2026

«Конечно, от сборной Бразилии всегда ждут фееричного футбола и много забитых мячей. Если бы Бразилия использовала свои моменты, счет мог быть и другим. Но по впечатлению от самой игры — все ждали большего от Бразилии с точки зрения игры, давления, инициативы. К сожалению для болельщиков сборной Бразилии, она вылетела. [Защитник “Зенита”] Дуглас [Сантос] провел хороший матч», — сказал Семак.