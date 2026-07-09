Как с МОК: пойдет ли ФИФА на прекращение изоляции российского футбола

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении в правах российских спортсменов может подтолкнуть ФИФА к возвращению на международную арену российских команд, но, по мнению экспертов, это не будет быстрым процессом из-за возможных сложностей с позицией УЕФА. Поэтому слухи о скором обсуждении снятия санкций с российского футбола не означают скорых результатов в этом направлении.
Начало обсуждения
Когда в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров, они опирались на рекомендации МОК не допускать российских спортсменов и команды к соревнованиям. 7 июля 2026 года МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР), а также рекомендовал международным спортивным федерациям отказаться от проверок наших спортсменов на соответствие критериям нейтральности, что фактически открывает возможность для пересмотра прежних ограничений.
Впрочем, в самой ФИФА уже дали понять, что не намерены принимать поспешных решений.
«ФИФА была проинформирована о решении МОК временно отменить отстранение Олимпийского комитета России. Федерация проанализирует это решение согласованно с соответствующими заинтересованными сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах», — сообщили в организации Sky News.
Из этого заявления можно сделать вывод, что руководство мирового футбола не торопится возвращать российскую сборную на международные соревнования. При этом тот же Sky News со ссылкой на собственные источники опубликовал информацию, что в ФИФА обсудят возвращение наших команд.
— МОК очень расплывчато сформулировал свое решение, назвав его «рекомендацией», — заявил «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Также было и в случае с отстранением российского спорта в 2022 году. Это понятно, поскольку формально ФИФА и другие международные спортивные федерации не подчиняются МОК. Поэтому он не может им отдать распоряжение — только рекомендацию. Но влияние позиции этой организации очень большое, и к ней прислушиваются федерации по отдельным видам спорта. Другое дело, что из-за политического давления против России в 2022 году почти все федерации подчинились рекомендации отстранить наших спортсменов, а сейчас не все торопятся исполнить эту рекомендацию в обратную сторону. Да, в некоторых видах спорта россиян удалось вернуть на международную арену, кого-то даже под нашим флагом. Но командные виды спорта в этом смысле движутся в эту сторону гораздо сложнее, и футбол — не исключение.
В феврале 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что запрет на участие России в международных соревнованиях «ничего не дал и лишь создал больше разочарования и ненависти». Эти слова многие восприняли как сигнал о начале поиска вариантов возвращения российского футбола, однако дальнейшего развития эта тема тогда не получила. Единственным заметным шагом стало решение ФИФА провести в США новый турнир среди юношеских сборных до 15 лет, пригласив к участию все 211 национальных ассоциаций, включая Российский футбольный союз.
Европейский фактор
В феврале 2022 года решение об отстранении России принимал совет ФИФА: сначала его поддержало большинство членов бюро (президент международной федерации и главы шести континентальных конфедераций), затем оно было ратифицировано большинством из 37 членов совета.
Соответственно, решение о возвращении российских команд также должно пройти эту процедуру. Однако ключевым фактором остается позиция УЕФА. Именно от нее зависит участие российских клубов в еврокубках, а национальной сборной — в чемпионатах Европы и Лиге наций. Даже для участия в европейском отборе чемпионата мира необходимо согласие УЕФА.
— Возможно, в случае с футболом как раз позиция УЕФА играет главную роль, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Поскольку и на политическом уровне у европейских стран наиболее консолидированная позиция по антироссийским санкциям, то и в них затык. Все-таки все соревнования, в которых участвует Россия, проходят по эгидой УЕФА. В большинстве других видов спорта нет такой евроцентричности, поэтому там и более активно допускают наших. Ведь даже многие американские спортсмены не очень были против, поэтому их хоккеисты спокойно приезжают играть в КХЛ. Не говоря уже об африканцах, латиноамериканцах и азиатах, которые вообще или хорошо к нам относятся, или нейтрально, если не считать отдельные государства. Поэтому с футболом еще долго будет у нас очень тяжело. Могли быть варианты, перейди РФС в Азию, но в итоге принято было другое решение.
По мнению Вячеслава Колоскова, который многие годы занимал посты вице-президента ФИФА и члена исполкома УЕФА, Джанни Инфантино и его окружение заинтересованы в возвращении России, однако не могут принять такое решение единолично из-за позиции европейских национальных федераций и их представителей в совете ФИФА.
— Инфантино достаточно адекватно относится к России, особенно на фоне глав некоторых других международных федераций, например легкой атлетики и биатлона, которые сразу после последних решений МОК сказали, что не меняют в отношении нас позиций, — сказал Колосков. — Поэтому ФИФА будет подводить своих коллег к тому, что надо постепенно заканчивать историю с отстранением, тем более уже было сказано, что она не дала того результата, который изначально предполагался. Но здесь надо убедить УЕФА, причем даже не лично его президента Александера Чеферина, а многочисленных членов исполкома и конгресса. С ними пока основные сложности. Поэтому быстрого возвращения российского футбола на международную арену даже после решений МОК ждать не стоит.
Напомним, в 2023 году УЕФА принял решение допустить до отбора к чемпионату Европы юношеские сборные России не старше 17 лет, но так и не ввел их в число участников из-за отказа большинства национальных федераций играть с нами. Тогда только Венгрия публично заявила о готовности проводить матчи с Россией.
О том, что путь к возвращению российского футбола останется непростым даже после решения МОК, свидетельствует и информация, появившаяся вечером 8 июля. По данным The Guardian, в УЕФА готовы блокировать возможный допуск российских команд к международным турнирам. Официально в союзе эти сведения пока не комментировали, однако источники издания в нескольких национальных ассоциациях утверждают, что реальных перспектив возвращения России в европейские соревнования пока не видят.
Алексей Фомин