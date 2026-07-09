Как с МОК: пойдет ли ФИФА на прекращение изоляции российского футбола

— Возможно, в случае с футболом как раз позиция УЕФА играет главную роль, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Поскольку и на политическом уровне у европейских стран наиболее консолидированная позиция по антироссийским санкциям, то и в них затык. Все-таки все соревнования, в которых участвует Россия, проходят по эгидой УЕФА. В большинстве других видов спорта нет такой евроцентричности, поэтому там и более активно допускают наших. Ведь даже многие американские спортсмены не очень были против, поэтому их хоккеисты спокойно приезжают играть в КХЛ. Не говоря уже об африканцах, латиноамериканцах и азиатах, которые вообще или хорошо к нам относятся, или нейтрально, если не считать отдельные государства. Поэтому с футболом еще долго будет у нас очень тяжело. Могли быть варианты, перейди РФС в Азию, но в итоге принято было другое решение.