В Парагвае сожгли чучело Мбаппе — видео

После матча ⅛ финaла чемпионата мира, в котором Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0, Мбаппе обвинил соперников в грязной игре и отказался пожать руку вратарю Орландо Хилю. После этого сенатор Парагвая Селесте Амарилья опубликовала расистские оскорбления в адрес Мбаппе, а футболист в ответ назвал ее «презренной женщиной, недостойной своего поста», обвинил в расизме и заявил, что она позорит всю страну.