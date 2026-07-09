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В Парагвае сожгли чучело Мбаппе — видео

На празднике в Парагвае сожгли чучело капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.

Во время традиционного праздника Сан-Хуан участники сожгли чучело, изображавшее французского нападающего. В рамках народного обычая каждый год выбирают самого «раздражающего» человека и сжигают его чучело под радостные выкрики — в этот раз выбор пал на Мбаппе.

После матча ⅛ финaла чемпионата мира, в котором Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0, Мбаппе обвинил соперников в грязной игре и отказался пожать руку вратарю Орландо Хилю. После этого сенатор Парагвая Селесте Амарилья опубликовала расистские оскорбления в адрес Мбаппе, а футболист в ответ назвал ее «презренной женщиной, недостойной своего поста», обвинил в расизме и заявил, что она позорит всю страну.

Парагвай
0:1
Первый тайм: 0:0
Франция
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
70′
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Статистика
Парагвай
Франция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
1
5
Угловые
2
12
Фолы
13
11
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти