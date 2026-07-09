Новый вызов для Мбаппе. Чего ждать в первый день ¼ финала ЧМ

Дата и время: 9 июля, 23:00 мск.
Место: Boston Stadium (Бостон, США).
Сборная Франции пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, минимально обыграв Парагвай (1:0) благодаря голу Килиана Мбаппе. Франция успешно преодолевает стадию ⅛ финала с 2014 года.
Для сборной этот выход в четвертьфинал стал десятым в истории и четвертым подряд. На счету команды два чемпионских титула (1998, 2018), также французы дважды становились вице-чемпионами (2006, 2022).
Предстоящий матч станет для француза Дидье Дешама 25-м в качестве главного тренера на мундиалях — он повторит рекорд Хельмута Шена, установленный в 1978 году.
Важную роль в нападении Франции играют Килиан Мбаппе, создавший 12 голевых моментов и сделавший две результативные передачи, и Майкл Олисе, у которого девять ассистов.
В случае выхода в полуфинал Франция станет третьей сборной в истории, которой удалось пробиться в полуфинал на трех турнирах подряд, после Германии (4 раза с 2002 по 2014 год и 3 раза с 1982 по 1990 год) и Бразилии (3 раза с 1994 по 2002 год).
Сборная Марокко вышла в ¼ финала чемпионата мира во второй раз в истории. На предыдущем турнире в 2022 году команда достигла полуфинала, став первой африканской сборной с таким результатом.
В ⅛ финала Марокко победило Канаду со счетом 3:0. Тогда дубль оформил Аззедин Унаи, еще один гол забил Суфьян Рахими. Эта победа продлила беспроигрышную серию сборной до 21 матча, в которых команда одержала 14 побед при семи ничьих.
Также сборная Марокко стала первой африканской командой, которой удалось оставаться непобежденной в своих первых пяти матчах на двух ЧМ подряд (2022 и 2026).
Первый официальный матч между сборными Франции и Марокко состоялся в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Тогда французы одержали победу со счетом 2:0, после чего уступили Аргентине в финале.
Победитель этого матча в полуфинале встретится с сильнейшим в паре Испания — Бельгия.
Автор: Полина Мельникова