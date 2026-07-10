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Футбол. ЧМ-2026
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Франция
2
:
Марокко
0
П1
X
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Хайдук С
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Жилина
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На ЧМ-2026 повторили рекорд по отраженным пенальти

Голкипер Марокко Яссин Буну отразил пенальти в исполнении Килиана Мбаппе в матче ¼ финала ЧМ-2026. С учетом послематчевых серий он пропустил лишь два из девяти 11-метровых ударов на мундиалях.

Источник: AP 2024

Голкипер сборной Марокко Яссин Буну отразил пенальти в исполнении француза Килиана Мбаппе в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 и повторил рекорд по отраженным 11-метровым ударам, пишет Opta.

На 28-й минуте встречи в Бостоне вратарь марокканцев парировал удар форварда с 11-метровой отметки, не позволив одному из лучших бомбардиров турнира отличиться.

Этот сейв стал для Буну четвертым отраженным пенальти на чемпионатах мира с учетом послематчевых серий. Ровно столько же было у Харальда Шумахера (ФРГ), Серхио Гойкочеа (Аргентина), Икера Касильяса (Испания) и двух вратарей сборной Хорватии — Даниэля Субашича и Доминика Ливаковича.

По данным Opta, статистика Буну на мундиалях впечатляет: из девяти пенальти, с которыми он сталкивался, он пропустил лишь два, отразил четыре удара, а еще три пришлись мимо ворот.

Сам Мбаппе, для которого этот промах стал первым нереализованным пенальти на чемпионатах мира, до этого забивал все три свои попытки с точки на мундиалях.

Матч Франция — Марокко продолжается в Бостоне, счет после первого тайма 0:0.

Франция
2:0
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
9.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Нереализованные пенальти
Франция
Килиан Мбаппе
28′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Франция
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
8
1
Угловые
5
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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