На ЧМ-2026 повторили рекорд по отраженным пенальти

Голкипер сборной Марокко Яссин Буну отразил пенальти в исполнении француза Килиана Мбаппе в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 и повторил рекорд по отраженным 11-метровым ударам, пишет Opta.
На 28-й минуте встречи в Бостоне вратарь марокканцев парировал удар форварда с 11-метровой отметки, не позволив одному из лучших бомбардиров турнира отличиться.
Этот сейв стал для Буну четвертым отраженным пенальти на чемпионатах мира с учетом послематчевых серий. Ровно столько же было у Харальда Шумахера (ФРГ), Серхио Гойкочеа (Аргентина), Икера Касильяса (Испания) и двух вратарей сборной Хорватии — Даниэля Субашича и Доминика Ливаковича.
По данным Opta, статистика Буну на мундиалях впечатляет: из девяти пенальти, с которыми он сталкивался, он пропустил лишь два, отразил четыре удара, а еще три пришлись мимо ворот.
Сам Мбаппе, для которого этот промах стал первым нереализованным пенальти на чемпионатах мира, до этого забивал все три свои попытки с точки на мундиалях.
Матч Франция — Марокко продолжается в Бостоне, счет после первого тайма 0:0.
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Килиан Мбаппе
28′
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти