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Диетолог объяснила, не опасна ли диета Эрлинга Холанда

Нападающий «Манчестер Сити» ежедневно ест порядка 6000 калорий.

Источник: Reuters

Новость о том, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд потребляет около 6000 калорий в день, взорвала спортивное сообщество. Бывший партнер норвежца Джошуа Кинг признался: «Я никогда не видел, чтобы кто-то ел столько! Он ест как медведь». При росте 195 см и весе 94 кг форвард демонстрирует феноменальную физическую форму, забивая голы. Эксклюзивно для «СЭ» диетолог и эндокринолог Анастасия Самойлова рассказала, насколько безопасна такая диета для обычного человека и не угробит ли она сердце профессионального спортсмена.

«Для среднестатистического мужчины норма калорий — порядка 2500−3000 ккал в день. Для любителя-спортсмена это число поднимается до 3500. Цифра Холанда (6000 ккал) звучит пугающе, но для его метаболизма — это суровая необходимость. Футболист топ-уровня во время матча пробегает более 10 километров рывками. Добавьте сюда тренировки, восстановление и базовый обмен веществ с учетом параметров спортсмена (почти два метра роста). С точки зрения эндокринологии, такой калораж оправдан только при одном условии: экстремальных аэробно-анаэробных нагрузка», — сказала эксперт.

Она добавила, что если обычный человек попытается повторить диету Холанда без тренировок по 6 часов в день, он получит тяжелейший панкреатит, жировой гепатоз печени и сахарный диабет второго типа за считанные месяцы. У Эрлинга же эти тысячи калорий сгорают в топке мышечных сокращений.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 12.07.2026, 0:05
Норвегия
-
Англия
-

«Самое интересное в диете Холанда — ее состав. Несмотря на колоссальный объем еды, рацион форварда можно назвать эталонным с точки зрения нутрициологии. Основа — животные белки: стейки из говядины (особенно жирные отрубы), курица, рыба (лосось, окунь) и субпродукты. Любовь к говяжьей печени и сердцу объясняется высоким содержанием гемового железа, витаминов группы B и коэнзима Q10, критически важного для работы сердечной мышцы. Холанд делает ставку на сырое непастеризованное молоко, яйца и качественный мед вместо рафинированного сахара. Это обеспечивает его организм быстрыми аминокислотами для восстановления микротравм мышц», — сказала диетолог.

Однако потребление сырых молочных продуктов сопряжено с риском заражения бруцеллезом или листериозом, а у профессиональных атлетов с подавленным иммунитетом из-за нагрузок такая вероятность крайне высока. Кроме того, обилие красного мяса требует идеального состояния желчного пузыря и поджелудочной железы.

«Выброс инсулина в ответ на 6000 ккал — это колоссальный стресс для бета-клеток. Любой сбой приведет к тому, что спортсмен моментально “поплывет” по весу и потеряет скорость. Именно поэтому у Холанда есть личный повар и жесткий тайминг: шесть приемов пищи исключают резкие скачки глюкозы. Вторая зона риска — липидный профиль. Обилие животных жиров необходимо для синтеза тестостерона, без которого невозможна взрывная сила, но избыток насыщенных жирных кислот повышает уровень холестерина», — подчеркнула эндокринолог.

Спасает норвежца, по мнению доктора, генетика и отсутствие трансжиров (фастфуда) в рационе. Его сосуды пока справляются с нагрузкой, но после завершения карьеры таким игрокам требуется длительная реабилитация сердечно-сосудистой системы.

«Обычному человеку повторять этот протокол категорически запрещено. Эрлинг Холанд может позволить себе съедать килограмм стейка в присест, потому что каждая его тренировка — это тяжелая физическая работа промышленного масштаба. Для офисного работника попытка питаться “как Холанд” закончится в кабинете гастроэнтеролога гораздо быстрее, чем мяч долетит до ворот соперника», — подытожила медик.

Авторы: Мария Задорожная, Анастасия Самойлова

Бразилия
1:2
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Голы
Бразилия
Неймар
90+10′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Нереализованные пенальти
Бразилия
Бруну Гимарайнс
14′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Бразилия
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
5
5
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти