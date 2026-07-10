Диетолог объяснила, не опасна ли диета Эрлинга Холанда

Новость о том, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд потребляет около 6000 калорий в день, взорвала спортивное сообщество. Бывший партнер норвежца Джошуа Кинг признался: «Я никогда не видел, чтобы кто-то ел столько! Он ест как медведь». При росте 195 см и весе 94 кг форвард демонстрирует феноменальную физическую форму, забивая голы. Эксклюзивно для «СЭ» диетолог и эндокринолог Анастасия Самойлова рассказала, насколько безопасна такая диета для обычного человека и не угробит ли она сердце профессионального спортсмена.
«Для среднестатистического мужчины норма калорий — порядка 2500−3000 ккал в день. Для любителя-спортсмена это число поднимается до 3500. Цифра Холанда (6000 ккал) звучит пугающе, но для его метаболизма — это суровая необходимость. Футболист топ-уровня во время матча пробегает более 10 километров рывками. Добавьте сюда тренировки, восстановление и базовый обмен веществ с учетом параметров спортсмена (почти два метра роста). С точки зрения эндокринологии, такой калораж оправдан только при одном условии: экстремальных аэробно-анаэробных нагрузка», — сказала эксперт.
Она добавила, что если обычный человек попытается повторить диету Холанда без тренировок по 6 часов в день, он получит тяжелейший панкреатит, жировой гепатоз печени и сахарный диабет второго типа за считанные месяцы. У Эрлинга же эти тысячи калорий сгорают в топке мышечных сокращений.
«Самое интересное в диете Холанда — ее состав. Несмотря на колоссальный объем еды, рацион форварда можно назвать эталонным с точки зрения нутрициологии. Основа — животные белки: стейки из говядины (особенно жирные отрубы), курица, рыба (лосось, окунь) и субпродукты. Любовь к говяжьей печени и сердцу объясняется высоким содержанием гемового железа, витаминов группы B и коэнзима Q10, критически важного для работы сердечной мышцы. Холанд делает ставку на сырое непастеризованное молоко, яйца и качественный мед вместо рафинированного сахара. Это обеспечивает его организм быстрыми аминокислотами для восстановления микротравм мышц», — сказала диетолог.
Однако потребление сырых молочных продуктов сопряжено с риском заражения бруцеллезом или листериозом, а у профессиональных атлетов с подавленным иммунитетом из-за нагрузок такая вероятность крайне высока. Кроме того, обилие красного мяса требует идеального состояния желчного пузыря и поджелудочной железы.
«Выброс инсулина в ответ на 6000 ккал — это колоссальный стресс для бета-клеток. Любой сбой приведет к тому, что спортсмен моментально “поплывет” по весу и потеряет скорость. Именно поэтому у Холанда есть личный повар и жесткий тайминг: шесть приемов пищи исключают резкие скачки глюкозы. Вторая зона риска — липидный профиль. Обилие животных жиров необходимо для синтеза тестостерона, без которого невозможна взрывная сила, но избыток насыщенных жирных кислот повышает уровень холестерина», — подчеркнула эндокринолог.
Спасает норвежца, по мнению доктора, генетика и отсутствие трансжиров (фастфуда) в рационе. Его сосуды пока справляются с нагрузкой, но после завершения карьеры таким игрокам требуется длительная реабилитация сердечно-сосудистой системы.
«Обычному человеку повторять этот протокол категорически запрещено. Эрлинг Холанд может позволить себе съедать килограмм стейка в присест, потому что каждая его тренировка — это тяжелая физическая работа промышленного масштаба. Для офисного работника попытка питаться “как Холанд” закончится в кабинете гастроэнтеролога гораздо быстрее, чем мяч долетит до ворот соперника», — подытожила медик.
Авторы: Мария Задорожная, Анастасия Самойлова
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
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