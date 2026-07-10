Диетолог объяснила, не опасна ли диета Эрлинга Холанда

Новость о том, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд потребляет около 6000 калорий в день, взорвала спортивное сообщество. Бывший партнер норвежца Джошуа Кинг признался: «Я никогда не видел, чтобы кто-то ел столько! Он ест как медведь». При росте 195 см и весе 94 кг форвард демонстрирует феноменальную физическую форму, забивая голы. Эксклюзивно для «СЭ» диетолог и эндокринолог Анастасия Самойлова рассказала, насколько безопасна такая диета для обычного человека и не угробит ли она сердце профессионального спортсмена.