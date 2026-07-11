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Главный тренер сборной Норвегии рассказал о вере в победу над Англией

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о предстоящем четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Англии. По словам специалиста, его команда уважает соперника, но не испытывает страха.

Источник: Рейтинг Букмекеров

«Думаю, глубоко внутри игроки верят, что способны обыграть Англию. Но для этого нам нужно провести матч на своем абсолютном максимуме. Если мы не покажем лучший футбол, дальше пройдет Англия.

На англичанах больше давления, чем на нас, но мы тоже требовательны к себе и своему выступлению. Когда матч начнется, не думаю, что футболисты будут думать о давлении.

Болельщики воспринимают этот чемпионат мира с улыбкой. У нас уже было несколько прекрасных вечеров, и мы наслаждаемся моментом. Прошло 26 лет с тех пор, как Норвегия в последний раз отбиралась на крупный турнир, поэтому к такой стадии нельзя относиться как к чему-то само собой разумеющемуся», — цитирует Сольбаккена Daily Mirror.

Матч Норвегия — Англия пройдет 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами. Начало встречи — в 00:00 мск. Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен.

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