Тренер Норвегии: «Англия — фаворит, но не явный»

"Англия — фаворит, но не явный. Думаю, что на Англию оказывается больше давления, чем на нас. Мы тоже находимся под давлением из-за нашей игры. Как только начинается матч, не думаю, что игроки будут думать о давлении.
Противостояние Холанда и Кейна? Не секрет, что Кейн — лидер сборной Англии, а Эрлинг — наш лидер. Нет сомнений, что Холанд — наш лидер, но думаю, что вы недооцениваете некоторых других игроков. Ему тоже нужна поддержка, но нельзя отрицать, что он наш лидерю.
Нам нужно бороться и хорошо защищаться. Нам нужно сосредоточиться на поле, и тогда мы сможем быть самими собой. Главное — быть в тонусе и готовыми к завтрашнему дню", — цитирует Сольбаккена BBC.
Матч Норвегия — Англия состоится 12 июля, начало — в 00:00 мск.