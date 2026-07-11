Тренер Норвегии: «Англия — фаворит, но не явный»

Противостояние Холанда и Кейна? Не секрет, что Кейн — лидер сборной Англии, а Эрлинг — наш лидер. Нет сомнений, что Холанд — наш лидер, но думаю, что вы недооцениваете некоторых других игроков. Ему тоже нужна поддержка, но нельзя отрицать, что он наш лидерю.