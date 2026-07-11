Райс готов сыграть с Норвегией, заявил Тухель

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Полузащитник сборной Англии по футболу Деклан Райс, пропустивший несколько тренировок из-за кишечной инфекции, будет готов сыграть против команды Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира, заявил главный тренер англичан Томас Тухель.
Ранее СМИ сообщили о том, что Райс был вынужден пропустить два дня тренировок из-за кишечной инфекции. Также под вопросом было участие защитника Марка Гехи.
В пятницу Райс, Гехи, а также восстановившийся от травмы защитник Рис Джеймс приняли участие в тренировке. По словам Тухеля, единственным футболистом, который не сможет сыграть с норвежцами, остается получивший красную карточку в матче ⅛ финала чемпионата мира против сборной Мексики (3:2) защитник сборной Джарелл Куанса.
«На тренировке все игроки были в строю. Это лучшая новость. У нас все готовы сыграть, кроме дисквалифицированного футболиста», — цитирует Тухеля Sky Sports.
Матч Норвегия — Англия пройдет в Майами и начнется в 00:00 в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Мировое первенство, которое впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики, завершится 19 июля.