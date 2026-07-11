Райс готов сыграть с Норвегией, заявил Тухель

В пятницу Райс, Гехи, а также восстановившийся от травмы защитник Рис Джеймс приняли участие в тренировке. По словам Тухеля, единственным футболистом, который не сможет сыграть с норвежцами, остается получивший красную карточку в матче ⅛ финала чемпионата мира против сборной Мексики (3:2) защитник сборной Джарелл Куанса.