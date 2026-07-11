Кейн — о Холанде: «Не думаю, что нас стоит сравнивать. Эрлинг невероятен, его бомбардирская статистика впечатляет»

"Кто из нас лучше? Мне невозможно ответить на этот вопрос. Во-первых, я думаю, что мы практически совершенно разные игроки. Я знаю, что нас обоих считают нападающими, но, если честно, это практически две разные позиции.
Эрлинг невероятен, его бомбардирская статистика впечатляет. Физически он машина, зверь. Его завершающие удары находятся на высочайшем уровне, и, очевидно, его результативность говорит сама за себя.
Я считаю себя другим игроком, хотя забиваю те же самые голы. Мне, возможно, нравится немного больше касаться мяча, больше участвовать в игре, но я также могу играть как чистый нападающий. Я не думаю, что стоит нас сравнивать.
Я очень уважаю его как игрока и как коллегу-профессионала. Конечно, надеюсь, что завтра у него будет спокойный день. Его выступления за последние годы говорят сами за себя. Он фантастический игрок", — цитирует Кейна ESPN.
На ЧМ-2026 Холанд забил 7 голов, Кейн — 6.
Матч Норвегия — Англия состоится 12 июля, начало — в 00:00 мск.