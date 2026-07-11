Готовы к обороне. Почему Месси рискует провалиться в игре с швейцарцами

В этой встрече сойдутся два разных футбольных мира: творческие художники во главе с «Богом» Лионелем Месси и прагматичные, строгие европейцы, у которых все выверено до мелочей. Сборная Аргентины — это эмоции, импровизация, вспышки гениальности и вера в то, что индивидуальное мастерство способно переписать любые сценарии.
Команда Швейцарии — это четко работающий план, дисциплина, умение терпеть и ждать своего шанса, а также готовность превратить матч в шахматную партию, где каждая пешка знает свое место.
И хотя разница в классе между коллективами заметна, подход швейцарцев вполне способен принести им успех. Прагматизм и организованность нередко оказываются сильнее даже самой яркой игры, и предстоящий матч может стать очередным подтверждением этой футбольной аксиомы.
Могут перегореть
Аргентинцы на этом турнире потратили огромное количество физических и психологических сил, и это может сыграть против них. На первый взгляд, сетка у сборной Аргентины была относительно легкой: в числе соперников оказались кабовердианцы и команда Египта. Однако, несмотря на статус фаворита, аргентинский коллектив прошел эти встречи далеко не уверенно.
Матч со сборной Кабо-Верде (3:2 доп. вр.) получился неожиданно вязким: африканская сборная сумела навязать борьбу, а оборона аргентинцев допускала ошибки, которыми соперник эффективно пользовался. Лишь стандарты Месси позволили южноамериканцам вырвать победу в дополнительное время.
Встреча с египтянами и вовсе превратилась в испытание на прочность: команда долго не могла взломать плотную оборону соперника, а собственные защитные редуты вновь давали сбои. Проблемы в обороне сборной Аргентины не были заметны на групповом этапе, но с каждым новым матчем аргентинские защитники все чаще теряют концентрацию, позволяли соперникам проникать в опасные зоны и создавать моменты.
При этом у главной звезды все было прекрасно: Месси демонстрировал фантастическое выступление, его решающие действия в критические моменты постоянно выручали команду. Однако нельзя не учитывать, что у Лео могла накопиться усталость: в матчах плей-офф он неизменно выходил в стартовом составе и играл без замен, проводя на поле все 90 минут и нередко оставаясь главным источником креатива и опасности. Физическое и эмоциональное истощение лидера может стать серьезным фактором в матче против столь организованной команды, как сборная Швейцарии, тем более ей самой есть что противопоставить.
Великолепный план, надежный, как швейцарские часы
Швейцарцы способны выставить «автобус», который сборной Аргентине будет крайне трудно взломать. Опыт предыдущих встреч показывает, что коллектив Мурата Якина умеет грамотно выстраивать игру без мяча и максимально усложнять жизнь атакующим линиям соперников. Ярким примером стала встреча со сборной Колумбии (0:0, 4:3 по пенальти). Тогда швейцарцы столкнулись с отсутствием своего главного атакующего игрока, Жоана Манзамби, который выбыл из-за травмы. В этих условиях тренерский штаб принял решение насытить центр поля, сделать акцент на плотной игре в середине.
В результате сборная Колумбии, обладающая сильными исполнителями в атаке, так и не смогла найти бреши в швейцарской обороне. Вряд ли стоит ожидать кардинальной смены тактики от швейцарцев и в матче с аргентинцами, тем более Манзамби вновь не сможет принять участие в игре, а значит, ставка будет сделана на надежность и дисциплину.
Оборона команды Швейцарии выглядит очень солидно: игроки четко выполняют установки, не допускают индивидуальных ошибок и умеют перекрывать зоны, не оставляя пространства для маневра. Аргентинцам придется столкнуться не просто с плотной защитой, а с организованной системой, где каждый футболист знает свою задачу и готов бороться за каждый мяч.
Таким образом, предстоящий четвертьфинал станет настоящей битвой стилей: яркая, экспрессивная игра аргентинцев столкнется с холодной, расчетливой дисциплиной швейцарцев. Действующий чемпион мира, разумеется, будет владеть инициативой, но его соперник способен максимально усложнить жизнь. Да, у аргентинцев есть неоспоримое преимущество в виде Месси, но даже гений не всегда способен в одиночку взломать столь организованную оборону. Поэтому швейцарцы могут рассчитывать на победу. Как минимум матч должен получиться напряженным, а значит, нельзя исключать очередных овертаймов и, может, даже серии пенальти. А с 11-метровыми у Лео на текущем турнире все не очень хорошо складывается.
Денис Бояров