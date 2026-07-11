Готовы к обороне. Почему Месси рискует провалиться в игре с швейцарцами

При этом у главной звезды все было прекрасно: Месси демонстрировал фантастическое выступление, его решающие действия в критические моменты постоянно выручали команду. Однако нельзя не учитывать, что у Лео могла накопиться усталость: в матчах плей-офф он неизменно выходил в стартовом составе и играл без замен, проводя на поле все 90 минут и нередко оставаясь главным источником креатива и опасности. Физическое и эмоциональное истощение лидера может стать серьезным фактором в матче против столь организованной команды, как сборная Швейцарии, тем более ей самой есть что противопоставить.