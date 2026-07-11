Кейн: Моя цель — выиграть чемпионат мира, а не «Золотую бутсу»

У нас есть определенные ожидания из-за того, чего мы достигли с этой командой за последние годы. На моем первом турнире ожидания были низкими, но постепенно мы их повышали. Пока мы не поднимем трофей над головой, об этом продолжит говорить вся Англия. Но мы в хорошем положении. Мы находимся именно там, где и планировали быть на данном этапе", — приводит слова Кейна Marca.