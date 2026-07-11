Кейн: Моя цель — выиграть чемпионат мира, а не «Золотую бутсу»

На ЧМ-2026 Кейн принял участие в пяти встречах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
«Это невероятный чемпионат мира с точки зрения количества голов, забитых лучшими нападающими. На крупных турнирах так бывает не всегда. Это отличное соревнование, и оно мотивирует меня выступать на самом высоком уровне. Моя главная цель — выиграть чемпионат мира с Англией, а не “Золотую бутсу”. Но я знаю, что моя работа — забивать голы, чтобы помогать команде добиваться успеха.
У нас есть определенные ожидания из-за того, чего мы достигли с этой командой за последние годы. На моем первом турнире ожидания были низкими, но постепенно мы их повышали. Пока мы не поднимем трофей над головой, об этом продолжит говорить вся Англия. Но мы в хорошем положении. Мы находимся именно там, где и планировали быть на данном этапе", — приводит слова Кейна Marca.
В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Англии встретится с Норвегией. Игра пройдет в ночь на 12 июля в 0:00 по московскому времени.