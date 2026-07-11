Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.22
П2
3.70
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.07
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Велес
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.27
П2
3.79
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Норвегия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.80
П2
1.93
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Аргентина
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.75
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
2
:
Бельгия
1
П1
X
П2

Кейн: Моя цель — выиграть чемпионат мира, а не «Золотую бутсу»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился настроем перед матчем ¼ финала чемпионата мира 2026 года против команды Норвегии. Форвард, уже забивший шесть мячей на турнире, подчеркнул, что личные бомбардирские рекорды для него вторичны, а главной задачей остается завоевание заветного трофея для всей страны.

Источник: Sport24

На ЧМ-2026 Кейн принял участие в пяти встречах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

«Это невероятный чемпионат мира с точки зрения количества голов, забитых лучшими нападающими. На крупных турнирах так бывает не всегда. Это отличное соревнование, и оно мотивирует меня выступать на самом высоком уровне. Моя главная цель — выиграть чемпионат мира с Англией, а не “Золотую бутсу”. Но я знаю, что моя работа — забивать голы, чтобы помогать команде добиваться успеха.

У нас есть определенные ожидания из-за того, чего мы достигли с этой командой за последние годы. На моем первом турнире ожидания были низкими, но постепенно мы их повышали. Пока мы не поднимем трофей над головой, об этом продолжит говорить вся Англия. Но мы в хорошем положении. Мы находимся именно там, где и планировали быть на данном этапе", — приводит слова Кейна Marca.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Англии встретится с Норвегией. Игра пройдет в ночь на 12 июля в 0:00 по московскому времени.

Футбол. ЧМ-2026
12.07
Норвегия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.80
П2
1.93