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Билеты на матч ЧМ между Англией и Норвегией перепродают за миллион долларов

Sky News: билеты на матч ЧМ Англия — Норвегия перепродают за миллион долларов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Стоимость билетов на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии на сайте перепродажи Международной федерации футбола (ФИФА) достигает 1 миллиона долларов, сообщает Sky News.

Матч между сборными Англии и Норвегии пройдет в Майами в ночь на воскресенье по московскому времени. По данным источника, два билета, изначальная стоимость которых составляла 1285 долларов, продаются за 1 млн долларов.

Отмечается, что на платформе есть более дешевые билеты, купленные за такую же цену и перепроданные за 5000 долларов.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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