«У Эмболо низкий IQ. Даже Соболев ныряет правдоподобнее». Колонка Нигматуллина

В общем, очень странная история. Как бы то ни было, замена оказалась роковой. Не сомневаюсь, опытнейший Куртуа с ударом Кубарси справился бы легко. Не пытался бы поймать мяч, как Ламменс, а спокойно бы отбил в сторону. Ну, а его неразогретый дублер дебютировал на чемпионате мира так, что уже через 20 минут отправил свою сборную домой. Для парня это, конечно, личная трагедия.