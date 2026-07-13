«У Эмболо низкий IQ. Даже Соболев ныряет правдоподобнее». Колонка Нигматуллина

Если в матче Франция — Марокко борьбы не получилось, команда Дидье Дешама прошлась по сопернику катком, то три оставшихся четвертьфинала сложились драматично. Судьбу двух из них предопределили грубые ошибки вратарей, а еще одного — низкий IQ швейцарского форварда, заработавшего глупейшее удаление. Но обо всем по порядку.
Норвежец Нюланн весь турнир был великолепен. Но в решающий момент дрогнул. В игре с Англией в дополнительное время после дальнего удара Роджерса не сумел зафиксировать мяч, и Беллингем добил его в сетку.
Говорят, хороший голкипер отбивает все, что летит в ворота, а классный — ловит. Именно желание поймать мяч и сгубило Нюланна в данном эпизоде.
Удар-то был не самый сложный. Играй двумя руками, переводи мяч в сторону — и никаких проблем. Но одно неловкое движение все перечеркнуло. Детская ошибка!
Точно такую же в матче с Испанией допустил и бельгиец Ламменс. Правда, Кубарси пальнул в другой угол, плюс случился неприятный отскок от газона. Но все равно можно было спокойно отбить мяч в сторону, а не выкладывать его Мерино на линию вратарской как на блюдечке.
Если для Нюланна это был пятый матч на ЧМ-2026, то Ламменс появился на поле внезапно — из-за травмы Куртуа.
После финального свистка Руди Гарсия, главный тренер сборной Бельгии, объяснил замену вратаря тем, что тот уже не мог играть в полную силу. А Тибо сказал журналистам, что был готов продолжить матч. С единственной оговоркой — повреждение четырехглавой мышцы бедра не позволяло выбивать мяч от ворот.
Тут возникает очень много вопросов. И не только к тренеру, который явно был уверен в Ламменсе, поскольку молодой голкипер провел прекрасный сезон в «Манчестер Юнайтед». Но и Куртуа, мне кажется, лукавит. Я же сам не раз выходил на поле с мышечными повреждениями, микронадрывами. Да, больно — но не критично.
Думаю, Тибо просто перестраховался. Побоялся, что может усугубить травму, а это повлияет в том числе и на его перспективы в «Реале». Чем старше игрок, тем сложнее восстанавливаться. Ну и зачем давать конкуренту дополнительный шанс? Лучше поберечься. Полагаю, рассуждал он именно так. Отсюда и слова после матча — во избежание подозрений.
Что бы ни говорил Руди Гарсия на пресс-конференции, надо понимать: в важнейшей игре, где на карту поставлено все, тренер никогда не поменяет своего лидера без веских причин. Либо тот сам об этом просит, либо травма очевидна. Но раз Куртуа обмолвился, что хотел остаться на поле, наплевать на его мнение тренерский штаб не мог.
Вратаря наверняка спросили: «Ты можешь продолжать?» Ответ, судя по всему, был таким: «В принципе да. Только выбивать тяжеловато». Не беда — для этого защитники есть. К тому же Куртуа, хоть и повредил левую, рабочую ногу, правой играет не хуже.
В общем, очень странная история. Как бы то ни было, замена оказалась роковой. Не сомневаюсь, опытнейший Куртуа с ударом Кубарси справился бы легко. Не пытался бы поймать мяч, как Ламменс, а спокойно бы отбил в сторону. Ну, а его неразогретый дублер дебютировал на чемпионате мира так, что уже через 20 минут отправил свою сборную домой. Для парня это, конечно, личная трагедия.
В тот вечер неприятно удивил и испанец Симон. После пяти сухарей подряд вдруг задрожал, отыграл крайне неуверенно. А в эпизоде с пропущенным голом меня поразила его стойка.
Обычно вратарь при подаче в штрафную стоит на полусогнутых — чтобы в момент удара молниеносно среагировать. Унаи же его как будто не ждал, остался на прямых ногах — и просто проводил мяч взглядом. Что за чудеса?
Теперь о матче Аргентина — Швейцария. Вот интересно — о чем думал Эмболо, уже висевший на карточке, когда в центре поля откровенным нырком выпрашивал штрафной? На что рассчитывал в эпоху ВАР? Или на нашего Соболева насмотрелся? Но тот ныряет правдоподобнее…
Если до удаления Швейцария сохраняла неплохие шансы на выход в полуфинал, то идиотский поступок форварда поставил на них крест. 50 минут играть с Аргентиной в меньшинстве — это самоубийство. Лучшим у европейцев я бы назвал Кобеля, сделавшего несколько крутых сейвов. Но когда забивали Альварес с Лаутаро Мартинесом, вратарь уже был бессилен.
Закончу колонку, как и в прошлый раз, прогнозом на матчи следующего раунда.
Франция — Испания. 2:1
О таких играх говорят — скрытый финал. Обе команды весь турнир выглядят мощно, особенно французы. У которых количество звезд просто зашкаливает. Главное, все сбалансировано, никто не перетягивает одеяло на себя. Олисе, Дембеле и Мбаппе в каждом матче разрывают. У Испании такой футболист лишь один — Ямаль. Но он после травмы далек от оптимальных кондиций.
Англия — Аргентина. 1:1 и победа британцев по пенальти
В плей-офф Аргентина с превеликим трудом одолела Кабо-Верде, Египет и Швейцарию. Однако настоящей проверкой на прочность станет матч с Англией. Это соперник уже совсем другого уровня. В блестящей форме не только Кейн, но и Беллингем, у которого теперь тоже шесть забитых мячей. Матч наверняка растянется на 120 минут, аргентинцы это любят. А в серии 11-метровых, как мне кажется, точнее будут англичане. Да и Пикфорд способен на чудо.