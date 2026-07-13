Ждем ремейк финала ЧМ-2022 — Месси против Мбаппе

Полуфиналы мечты. Сейчас об этом говорят все — впервые в истории чемпионатов мира квартет лучших составили представители топ-4 рейтинга ФИФА. Франция (нынешний номер один) — Испания (3). Аргентина (2) — Англия (4). Сливки футбольного общества. Наконец-то игры, где не будет фаворитов и аутсайдеров, интригующие встречи равных.
Но все же давайте не станем себя обманывать: по-настоящему эпичным без всяких скидок и оговорок обещает стать только финал Франция — Аргентина. Вот где невероятная интрига. Матч для истории.
Эти соперники решающей битвой перевели ЧМ-2022 в Катаре из разряда заурядных в незабываемый. Хет-трик Мбаппе, дубль Месси, сейв Мартинеса ногой на последней минуте дополнительного времени, серия пенальти. Это была фантастика. И мы хотим ремейк!
Месси и Мбаппе. Уходящий король и его главный наследник. Два лидера ЧМ-2026 в споре бомбардиров — по восемь голов. И даже пенальти не реализовывали оба, словно идя нога в ногу. Конечно, этот спор должен решиться в очной дуэли в финале. При всем уважении к болельщикам Англии и Испании, поклонникам талантов Кейна и Ямаля.
Месси уже утратил былую подвижность, Аргентина с огромным трудом продирается по сетке плей-офф, которую вообще-то считали подарком. Кабо-Верде, Египет, Швейцария — ожидалось, что этих соперников Лео и Ко проскочат легко, а они дважды уходили в дополнительное время, а еще в одном случае «летели» 0:2 к 79-й минуте. Акелла не тот и в итоге промахнется?
Пока старый вожак стаи никому не позволяет издеваться над собой и делает все, чтобы уйти с гордо поднятой головой. Месси — действующий чемпион мира, он забил на ЧМ-2026 столько, сколько никогда раньше, по-прежнему творит чудеса и в одиночку вытаскивает свою сборную из болота, как это произошло против Египта. Масштаб личности таков, что полмира желает видеть Лео в финале. Чтобы насладиться его последним танцем в решающей игре за трофей.
А новый вожак — Мбаппе — уже готов занять место Акеллы. И нет сюжета для заключительной встречи чемпионата мира желаннее, чем их очное противостояние 19 июля. Матч-реванш по мотивам ЧМ-2022!
Константин Алексеев