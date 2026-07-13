Ждем ремейк финала ЧМ-2022 — Месси против Мбаппе

Пока старый вожак стаи никому не позволяет издеваться над собой и делает все, чтобы уйти с гордо поднятой головой. Месси — действующий чемпион мира, он забил на ЧМ-2026 столько, сколько никогда раньше, по-прежнему творит чудеса и в одиночку вытаскивает свою сборную из болота, как это произошло против Египта. Масштаб личности таков, что полмира желает видеть Лео в финале. Чтобы насладиться его последним танцем в решающей игре за трофей.