Франция против Испании — тактическое превью Лукомского и Денисова. Это досрочный финал?

Нас ждут два грандиозных полуфинала чемпионата мира: Франция — Испания и Англия — Аргентина. Первый только по игровым мотивам впечатляет даже сильнее, ведь именно эти две команды — Франция и Испания — до полуфиналов показывали высочайшее качество футбола.
Вот главные тактические детали.
Нас ждет битва стилей. Но без гарантии шоу
Испания — лидер чемпионата мира по владению мячом (66%), лидер по числу атак с 10+ передачами, которые закончились ударом или хотя бы входом в чужую штрафную.
Франция тоже в десятке по владению, но в то же время лидер турнира по контратакам. В терминологии статистического провайдера Opta это атаки, начатые на своей половине, с ударом или касанием в чужой штрафной в пределах 15 секунд после возврата мяча.
Испания предпочитает поступательные атаки с большим числом передач накоротке. Она удушает соперника, не отдавая мяч.
Франция невероятно опасна на пространстве. Если есть возможность разбежаться, жди беды.
Радует, что обе команды входят в топ-3 турнира и по передачам вразрез, и по прессинг-действиям, приведшим к удару. То есть способны изящно взламывать оборону и в то же время здорово давить без мяча.
Но гарантий зрелища все же нет.
Футбол сборных предполагает больше перестраховок, потому что в нападении априори нет такого взаимопонимания, как в клубах. Следствие — необходимость чаще оглядываться на возможные потери. Для этого больше игроков остаются в безопасных позициях. Испания против Бельгии и Португалии показывала это: вместо пугающих численностью атак — постепенное вдавливание соперника к воротам. Эти матчи не были зрелищными. Испания уделяла внимание, чтобы соперник не выбегал в контратаки. Просто в случае с Францией будет сложнее полностью нейтрализовать быстрые выпады.
Франция в ответ тоже может быть заметно аккуратнее, чем обычно.
Насколько смелой будет Франция?
Франция перед дилеммой. Если абстрагироваться от контекста турнира, лучший шанс с такими исполнителями и таким стилем оппонента — уверенно защищаться и как можно чаще убегать на пространстве.
На другой чаше весов более привычный для нее стиль по турниру, где нет постоянной игры вторым номером. Во-первых, не всегда легко радикально изменить динамику под конкретный матч. Франция-2026 привыкла играть в атаку — самая смелая команда при Дидье Дешаме. Футболисты наслаждаются таким футболом. Во-вторых, не факт, что у этого сочетания есть нужная стойкость и умение терпеть перед выпадами. В таком режиме их почти не проверяли. Особенно соперники уровня Испании. Дайо Упамекано, допустим, гораздо приятнее защищаться на пространстве вдалеке от ворот, а не в своей штрафной.
Возможно, с такими вводными Франции нужно быть смелее — выше встречать соперника и хотя бы на отрезки перехватывать инициативу.
«Если и существует команда, которой Франции нужно бояться, это мы, — пошел в психологическую атаку Ламин Ямаль. — Мы выбивали их с большого турнира ранее. Мы обыграли их два раза подряд. На мой взгляд, в матче сойдутся две лучшие команды турнира. Посмотрим, каким он получится, но у нас точно нет страха перед ними».
Дуэль шикарных защит — и внезапно похожих
Гол Бельгии прервал серию Унаи Симона — 649 сухих минут на ЧМ. Испания по-прежнему допускает меньше всех моментов на турнире (даже с учетом команд, которые сыграли меньше). Франция включила режим максимальной сухости в плей-офф — 0 пропущенных и всего один допущенный явный момент.
На ЧМ-2026 Франция и Испания стали ближе друг другу в плане организации игры без мяча. Франция использует привычную схему 4−2−3−1 — без мяча 4−4−2, в которых Олисе и Мбаппе запускают прессинг. На этом турнире команда идет в давление смелее, чем на любом другом при Дешаме — работает даже Килиан. Разумеется, не всегда — просто чаще, чем обычно.
Испания, чтобы стать ближе к Франции, сдвинулась в другом направлении. Стала менее радикальной в плане выбора момента для прессинга. Перешла с 4−3−3 на 4−2−3−1 — без мяча 4−4−2, в которых Ольмо и Оайрсабаль запускают давление. Иными отрезками Испания обороняется вообще без прессинга. Правда, не так уж далеко от французской формулы.
Вероятно, Де Ла Фуэнте умерил прессинг из-за смены схемы и физической формы вингеров — это связанные вещи. В 4−3−3 давление выстраивается иначе с большим участием вингеров в первой волне. Ямаль приехал на турнир с травмой и только набирает форму. Уильямс почти не играет из-за повреждений. На флангах нет нужных качеств. Пришлось адаптироваться.
Зона Ямаля — одна из редких потенциальных уязвимостей Франции
Несмотря на скромную статистику на ЧМ (один гол, нет ассистов), Ламин Ямаль все равно опасен. Его нельзя оставлять один в один без подстраховки, а постоянно ускоряющийся Педро Порро предлагает дополнительный вариант развития атаки справа. Пусть у Порро нет выдающегося взаимопонимания с Ямалем, связка все равно способна стабильно создавать моменты.
Так как слева в нападении у Испании обычно смещающийся в центр Алекс Баэна, именно справа позволено рисковать в созидании гораздо больше, чем в любой другой зоне.
В то же время позиция левого защитника — вероятно, наиболее уязвимая у Франции. Дешам начал ЧМ с Тео Эрнандесом в основе, но Тео провалился, причем выглядел слабо не только в защите, где его обводили, но и в атаке: много технических ошибок и постоянные недопонимания с партнерами. Дешам быстро посадил Эрнандеса и выпустил Люку Диня.
Динь пока проводит хороший турнир. Против Марокко, например, здорово выдергивался высоко по флангу, замыкая прессинг. Но все же Диня еще не проверяли в режиме долгой позиционной обороны, чисто по оборонительным навыкам это не топ-защитник, и Ямаль способен создать проблемы.
Многое будет зависеть от подстраховки Адриена Рабьо, ближайшего полузащитника по схеме, и Дуэ/Барколя — один из них сыграет слева в атаке.
Дуэ или Барколя — главный вопрос для Дешама по составу
Мбаппе, Олисе и Дембеле стартовали во всех шести матчах на ЧМ. Дуэ и Барколя постоянно меняются на последней свободной позиции в нападении. Последовательность выходов в основе такая: Дуэ — Барколя — Дуэ — Барколя — Барколя — Дуэ.
Дуэ лучше отрабатывает в защите, цепок в отборе. Он также полезнее как дополнительный центральный полузащитник, активнее смещается в середину для участия в комбинациях, может открыть фланг для рывков Мбаппе.
Барколя в первую очередь опасен на скорости, причем хорош и в реактивном дриблинге с места, и забегами за спины защитников.
Дуэ кажется предпочтительным выбором против Испании: поможет на фланге Ямаля, следя за включениями Порро. Против Марокко он здорово справился, ориентируясь на Ашрафа Хакими. Кроме того, Барколя продуктивнее Дуэ с замены: в матчах, где появлялся во втором тайме, набрал 1+1. И без Барколя атака Франции крайне быстрая, он добавит скорости, когда остальные подустанут.
Еще один вопрос по составу — в центре полузащиты, но тут все проще. Если здоровье позволит, Орельен Тчуамени сыграет в паре с Адриеном Рабьо. Если нет, с Рабьо выйдет Ману Коне. Ману по ходу турнира хорошо выглядел и на месте Орельена, и на месте Адриена. Одно серьезное сомнение перед Испанией в том, что Коне защищается проактивно, много выбрасывается на соперника, тогда как Тчуамени органичнее и в спокойном оборонительном блоке. Этот навык востребован против поступательных атак Испании.
Педри присел против Бельгии. Сейчас-то выйдет?
Матч против Бельгии Педри неожиданно начал на скамейке. Почему? Возможны трактовки. Первая — следствие не самой убедительной игры. У лидера «Барсы» были вспышки (например, отличный матч с Австрией), но в целом он проводит турнир заметно ниже своего уровня.
Вторая — ход под конкретного соперника. Вышедший на его месте Фабиан Руис делал очень резкие рывки до штрафной, а задача по контролю центра почти полностью ложилась на Родри. Возможно, Де Ла Фуэнте просто хотел именно такое сочетание под вскрытие прессинга Бельгии.
После матча тренер Испании так рассуждал о полузащитнике «Барсы»: «Педри не играет за нас так, как играет за “Барселону”. Наш стиль отличается. Есть похожие детали, но он отличается. У нас всегда есть такой игрок, как Родри или Субименди, что влияет на поведение ближайшего партнера».
Мысль тренера в том, что Педри не может дергать за ниточки и влиять на игру команды, как в «Барсе». Он делит влияние с Родри, который проводит великолепный турнир. Формально у «Барсы» в схеме тоже есть футболист этой позиции — Френки де Йонг, но он играет в другой манере. Контролем игры и диктовкой ритма занимается Педри, а Френки его дополняет. Не перехватывает у него задачи и контакты с мячом.
В сборной список задач Педри короче, и, меняя его на Руиса, можно регулировать режимы. Кто уместнее против Франции? Все-таки Педри. Он дал бы больше контроля — и контроля мяча, и контроля при потерях (с возможностью сразу же вступать в контрпрессинг).
Родри в топовой форме. Его ждет главная проверка
Пророчество Пепа Гвардиолы сбылось. Сразу после травмы Родри тренер «Манчестер Сити» сказал: «Настоящего Родри мы увидим на ЧМ-2026 в составе Испании. И дальше в следующем сезоне».
Родри — лучший игрок Испании на турнире. Снова на топ-уровне делает вещи, за которые Де Ла Фуэнте называл его «идеальным компьютером, который администрирует все процессы, эмоции и нюансы матча, а потом выдает волшебное решение, делая всех вокруг лучше».
Особенно поражает устойчивость Родри к давлению в самые трудные отрезки матча. В последние минуты против Португалии и Бельгии опорник Испании просто переставал ошибаться, при этом играя быстрее и форсируя продвижение мяча. Его передачи на этом этапе буквально уничтожали схему соперника.
Все привычные элементы на месте — включая оборонительный объем, которого не хватало в «Сити» сразу после возвращения. Он лидер турнира по пробегу. При этом второй в сборной по рывкам с высокой интенсивностью (выше только Марк Кукурелья). Родри традиционно сочетает физическую мощь с высоким интеллектом.
Испанский опорник по делу собирает комплименты — и уже показал класс против топ-сборных, но у него пока не было соперника уровня Франции, где прямым оппонентом будет Олисе, а еще нужно помогать партнерам против Мбаппе и Дембеле.
Чья скамейка круче?
Один из самых устрашающих образов этого ЧМ — разминающийся перед выходом на замену Микель Мерино. Полузащитник «Арсенала» — самый ценный джокер турнира, его поздние голы помогли выбить Португалию и Бельгию.
Еще Испания может выпустить Нико Уильямса, который готов на небольшие отрезки, но может решать за счет индивидуальных действий. Или Феррана Торреса, который особенно полезен против истощенных оборон. И Фабиана Руиса/Педри — в зависимости от того, кто стартует.
На скамейке постоянно Давид Райя и Жоан Гарсия — оба претенденты на статус топ-3 лучших киперов планеты за прошлый сезон. Они не выходят, но оцените совокупную мощь и глубину заявки.
У Франции не находится места в старте уникальному Райану Шерки — он не всегда рад выходить со скамейки, но, кажется, Дешам уверенно тушит любые потенциальные конфликты. Дуэ и Барколя конкурируют за место слева — следовательно, один из них может выходить по ходу встречи. Оба в хорошей форме. Жан-Филипп Матета — опция, если нужен другой типаж в центре атаки. А в случае кризиса почти любую позицию может прикрыть Уоррен Заир-Эмери.
Интересно, что Дешам и Де Ла Фуэнте — внизу списка тренеров ЧМ по числу замен за матч. Более того, только ЮАР в среднем использовала их реже, чем Франция. Но даже без использования всех пяти замен (шести с учетом экстра-таймов) можно перевернуть матч.