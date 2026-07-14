Франция против Испании — тактическое превью Лукомского и Денисова. Это досрочный финал?

На другой чаше весов более привычный для нее стиль по турниру, где нет постоянной игры вторым номером. Во-первых, не всегда легко радикально изменить динамику под конкретный матч. Франция-2026 привыкла играть в атаку — самая смелая команда при Дидье Дешаме. Футболисты наслаждаются таким футболом. Во-вторых, не факт, что у этого сочетания есть нужная стойкость и умение терпеть перед выпадами. В таком режиме их почти не проверяли. Особенно соперники уровня Испании. Дайо Упамекано, допустим, гораздо приятнее защищаться на пространстве вдалеке от ворот, а не в своей штрафной.