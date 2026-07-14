«Аргентинцев убивали словно пташек»: Как матчи с Англией стали войной

В 1998 году Англия снова встретилась с Аргентиной в плей-офф чемпионата мира. Несмотря на то, что в это время в английском чемпионате начали появляться редкие легионеры из Аргентины (Орасио Карбонари и Хуан Кобиан в числе первых), ни о каком устойчивом потеплении в отношениях команд и болельщиков не было и речи. Тактика нечестных приемов, оправданная Марадоной, нашла своих благодарных последователей — при счете 2:2 аргентинец Диего Симеоне спровоцировал полузащитника англичан Дэвида Бекхэма на замеченный судьей фол и красную карточку. Игра в меньшинстве не только не позволила сборной Англии довести матч до победы (в серии пенальти победила Аргентина), но и едва не похоронила всю карьеру Бекхэма. Разочарованные фанаты сделали его главным виновником поражения. Все было так плохо, что в некоторых английских городах жгли чучела Дэвида.