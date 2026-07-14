В Лондоне в честь Кейна и Беллингема временно переименовали станции метро

Сборная Англии поборется за второй в своей истории выход в финал, а аргентинцы — за второй подряд выход в финал ЧМ. Матч пройдет 15 июля на стадионе в Атланте, его начало — в 22:00 мск. Победитель этой встречи поспорит за золотые медали мирового первенства со сборной, которая окажется сильнее в первом полуфинале между командами Франции и Испании. Матч стартует в Арлингтоне в 22:00 мск.