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В Лондоне в честь Кейна и Беллингема временно переименовали станции метро

Станция метро Canary Wharf стала Kaneary Wharf, а станция Bellingham — Jude Bellingham.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Станция метро и железнодорожная станция временно переименованы в Лондоне в честь игроков сборной Англии по футболу Гарри Кейна и Джуда Беллингема. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Так, в преддверии полуфинального матча чемпионата мира со сборной Аргентины станция метро Canary Wharf на востоке столицы стала Kaneary Wharf. В ней обыгрывается фамилия 32-летнего капитана национальной команды.

В честь 23-летнего полузащитника испанского «Реала» временно назвали станцию в боро Луишем на юго-востоке Лондона. Она изначально носила название Bellingham — в честь поселка, ведущего свою историю еще от древнегерманских саксов. Теперь же она стала Jude Bellingham.

Кейн и Беллингем — два наиболее результативных игрока национальной сборной. На двоих на этом первенстве они забили 12 из 13 голов сборной Англии (по 6 каждый).

Сборная Англии поборется за второй в своей истории выход в финал, а аргентинцы — за второй подряд выход в финал ЧМ. Матч пройдет 15 июля на стадионе в Атланте, его начало — в 22:00 мск. Победитель этой встречи поспорит за золотые медали мирового первенства со сборной, которая окажется сильнее в первом полуфинале между командами Франции и Испании. Матч стартует в Арлингтоне в 22:00 мск.

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