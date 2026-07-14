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Мбаппе установил рекорд сборной Франции по числу матчей на чемпионатах мира

Встреча против команды Испании стала для него 21-й на мировых первенствах.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Нападающий Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции по футболу по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира.

Форвард вышел в стартовом составе на полуфинальную игру против команды Испании, которая стала для него 21-й на мировых первенствах. Он обошел по этому показателю победителя турнира 2018 года Уго Льориса (20). Голкипер завершил выступления за сборную Франции после чемпионата мира — 2022.

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре. На турнире-2022 француз забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

Франция
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Первый тайм: 0:0
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Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
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