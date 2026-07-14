Мбаппе установил рекорд сборной Франции по числу матчей на чемпионатах мира

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Нападающий Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции по футболу по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира.
Форвард вышел в стартовом составе на полуфинальную игру против команды Испании, которая стала для него 21-й на мировых первенствах. Он обошел по этому показателю победителя турнира 2018 года Уго Льориса (20). Голкипер завершил выступления за сборную Франции после чемпионата мира — 2022.
Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре. На турнире-2022 француз забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
12
Брэдли Барколя
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
15
Алекс Баэна
10
Дани Ольмо
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
8
Фабиан Руис
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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