Франция просто развалилась. Испания вышла в финал чемпионата мира, показав, что такое командный футбол

В перерыве Дешам заменил Рабьо на Коне, а чуть позже выпустил вместо Барколя Дуэ. Брэдли до того успел продраться к воротам Симона, обыграв с места Порро, но Симон вовремя вышел из ворот. Других моментов у французов долгое время не было — и чем дальше, тем больше создавалось впечатление, что они просто не знают, что делать. Контратаки не работали, мяч не держался, а Испания играла безупречно — разыгрывала треугольники, выигрывала единоборства. Это была великолепная командная работа, особенно центра поля, где прекрасно себя чувствовали Родри и Руис.