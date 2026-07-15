Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
0
:
Испания
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шэмрок Роверс
5
:
Флориана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
2
:
Тре Фиори
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дрита
2
:
Жальгирис К
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Левски
4
:
Борац Б-Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ТНС
1
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дьер
2
:
Викингур Р
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рига
3
:
Арарат-Армения
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Иберия 1999
2
:
Флора
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер Э
1
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
КуПС
2
:
Вардар
3
П1
X
П2

Франция просто развалилась. Испания вышла в финал чемпионата мира, показав, что такое командный футбол

Мбаппе, Дембеле и Олисе растворились.

Источник: AFP 2023

Старые счеты

Франция и Испания, которые еще до начала турнира считались главными фаворитами на победу, встретились в полуфинале. Пожалуй, это две самые стабильные команды турнира, к которым было меньше всего вопросов. С другой стороны, идеальным выступление ни тех, ни других, назвать язык не повернется: испанцы лишь в концовках добывали право выйти в следующий раунд (появился суперзапасной Мерино), французы же как будто еще и не включали полные обороты, хотя успели испытать проблемы в четвертьфинале с Парагваем.

Команду Дешама, ко всему прочему, тревожил и кадровый вопрос — Коне и Мбаппе получили повреждения в предыдущей встрече, Килиан все это время тренировался отдельно. Но отказаться от капитана тренер никак не мог (тот забивает или отдает в каждом матче), а вот Коне уступил место в основе Тчуамени.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/2 финала, 14.07.2026, 22:00
Франция
0
Испания
2

У Испании вопрос, скорее, к кондиции лидеров. Ямаль так и не набрал стопроцентную форму, и это заметно и визуально, и статистически — всего один результативный балл на турнире. Педри как будто тоже не в полном порядке, и Луис де ла Фуэнте рискнул оставить звездного полузащитника на скамейке запасных уже во второй игре кряду. Его место занял Фабиан Руис, неплохо выступивший против Бельгии.

Ну и стоит напомнить о счетах этих команд: в полуфинале Евро-2024 Испания победила благодаря голам Ямаля и Ольмо, а спустя год обыграла французов в другом полуфинале, уже Лиги наций — вела 5:1, но соперник вернул интригу, забив три мяча в концовке. Сейчас у французов была отличная возможность взять реванш за два болезненных поражения.

С тактической точки зрения было интересно посмотреть, насколько смелую модель предложит де ла Фуэнте — Испания хоть и стала более вертикальной, все же продолжает строить свою идентичность на философии владения. Но любая ошибка и потеря в центре поля против Франции особо опасны — эта команда лучше всех умеет играть на контратаках.

Пенальти на Ямале и травма Салиба

Несмотря на риски, испанцы с первых минут показали, что собираются играть первым номером. Не шли в массированную атаку, но уверенно катали мяч в центре поля, пытаясь раскачать французскую оборону. Порой применяли ситуативный высокий прессинг, но Меньян позволял разбивать его благодаря шикарным пасам. «Трехцветные», в свою очередь, выжидали и старались в пару вертикальных передач вскрыть построения соперника после перехватов.

Первые 20 минут прошли в интенсивном, но малособытийном ритме — игра шла до ошибки. И допустил ее левый защитник французов Люка Динь — неаккуратно сыграл головой в штрафной и в попытке выбить мяч вторым касанием зарядил в ногу Ямаля, притаившегося у него за спиной. Испанцы заработали пенальти практически из ничего, а Ойярсабаль уверенно его реализовал, сильно пробив в угол.

Вскоре команды ушли на водопой, и почти сразу после возобновления игры Франция получила еще один удар: ведущий центральный защитник Вильям Салиба на ровном месте «дернул» заднюю поверхность бедра и был вынужден покинуть поле — вместо него вышел куда менее опытный Максенс Лакруа.

В оставшийся отрезок первого тайма испанцы владели явным преимуществом и соорудили еще несколько опасных подходов. Самый острый получился на 38-й минуте, когда Ямаль отыгрался с Ольмо и вывел на удар Руиса — Фабиану помешал нормально пробить Упамекано.

Французы же продолжали уповать на разрезающие передачи на ход Мбаппе. Килиана постоянно ловили в офсайдную ловушку, но всякий раз на самой грани. Дешам же был явно недоволен тем, как у его команды ходит мяч — в середине тайма даже поменял местами Дембеле и Олисе, вернув Усмана на позицию «десятки». Правда, каких-то особых дивидендов это не принесло — Францию хватило лишь на удар Барколя из-за пределов штрафной, который прошел сильно мимо створа.

Добивание и «Оле!»

В перерыве Дешам заменил Рабьо на Коне, а чуть позже выпустил вместо Барколя Дуэ. Брэдли до того успел продраться к воротам Симона, обыграв с места Порро, но Симон вовремя вышел из ворот. Других моментов у французов долгое время не было — и чем дальше, тем больше создавалось впечатление, что они просто не знают, что делать. Контратаки не работали, мяч не держался, а Испания играла безупречно — разыгрывала треугольники, выигрывала единоборства. Это была великолепная командная работа, особенно центра поля, где прекрасно себя чувствовали Родри и Руис.

Ну, а замены Дешама сыграли в минус — в одном из эпизодов Дуэ и Коне вовремя не вышли на Порро, тот отпасовал Ольмо, и Дани в падении вывел крайнего защитника один на один с Меньяном. Есть вопросы и к Лакруа, который слишком высоко выдернулся за испанской «десяткой». Но разбирать эти ошибки будут уже после игры — а пока Порро сделал счет 2:0, поставив Францию на самую грань поражения. Спустя несколько минут Ямаль забил третий, но его гол отменили из-за офсайда.

Удивляло то, насколько уверенно «Красная фурия» контролировала матч, показывая выдающееся командное взаимодействие. Франция же все больше суетилась — Мбаппе, Олисе и Дембеле менялись местами, пытались разыграть быструю комбинацию, но вязли в испанской обороне. Пару раз сумел нанести удар Мбаппе, но в первом случае ближний угол перекрыл Симон, а во втором вовремя ногу подставил Кукурелья.

Де ла Фуэнте как мог укреплял игру заменами: для контроля вышел Педри, для свежести Уильямс и Льоренте, для верховых передач Мерино, для прессинга — Торрес. Ферран был близок к тому, чтобы оформить разгром, но не смог попасть головой в створ.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/2 финала, 15.07.2026, 22:00
Англия
-
Аргентина
-

А вот замены Дешама не работали — появление Шерки и Тео Эрнандеса помогло увеличить нагрузку не левый фланг испанской защиты и нарастить давление в самой концовке. И шансы были! Дуэ обязан был хотя бы попадать в пустой створ ворот после выхода Симона, но Дезире передержал мяч и пробил ужасно.

Мбаппе имел возможность отличиться со штрафного, но ударил выше ворот, Дембеле примерялся с правого фланга, но на настоящий навал все это не было похоже — Испания продолжала держать соперника на дистанции, а в дополнительное время даже покатала мяч под «Оле».

Заслуженный выход в финал, который стал для испанцев возможным благодаря не звездам, а роскошно работающей системе. Теперь остается дождаться победителя пары Англия — Аргентина. Ну, а напичканная суперталантами Франция попросту развалилась и не нашла себя. Такой вот бесславный конец эпохи Дешама.

Марк Бессонов

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше