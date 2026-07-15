Франция просто развалилась. Испания вышла в финал чемпионата мира, показав, что такое командный футбол

Старые счеты
Франция и Испания, которые еще до начала турнира считались главными фаворитами на победу, встретились в полуфинале. Пожалуй, это две самые стабильные команды турнира, к которым было меньше всего вопросов. С другой стороны, идеальным выступление ни тех, ни других, назвать язык не повернется: испанцы лишь в концовках добывали право выйти в следующий раунд (появился суперзапасной Мерино), французы же как будто еще и не включали полные обороты, хотя успели испытать проблемы в четвертьфинале с Парагваем.
Команду Дешама, ко всему прочему, тревожил и кадровый вопрос — Коне и Мбаппе получили повреждения в предыдущей встрече, Килиан все это время тренировался отдельно. Но отказаться от капитана тренер никак не мог (тот забивает или отдает в каждом матче), а вот Коне уступил место в основе Тчуамени.
У Испании вопрос, скорее, к кондиции лидеров. Ямаль так и не набрал стопроцентную форму, и это заметно и визуально, и статистически — всего один результативный балл на турнире. Педри как будто тоже не в полном порядке, и Луис де ла Фуэнте рискнул оставить звездного полузащитника на скамейке запасных уже во второй игре кряду. Его место занял Фабиан Руис, неплохо выступивший против Бельгии.
Ну и стоит напомнить о счетах этих команд: в полуфинале Евро-2024 Испания победила благодаря голам Ямаля и Ольмо, а спустя год обыграла французов в другом полуфинале, уже Лиги наций — вела 5:1, но соперник вернул интригу, забив три мяча в концовке. Сейчас у французов была отличная возможность взять реванш за два болезненных поражения.
С тактической точки зрения было интересно посмотреть, насколько смелую модель предложит де ла Фуэнте — Испания хоть и стала более вертикальной, все же продолжает строить свою идентичность на философии владения. Но любая ошибка и потеря в центре поля против Франции особо опасны — эта команда лучше всех умеет играть на контратаках.
Пенальти на Ямале и травма Салиба
Несмотря на риски, испанцы с первых минут показали, что собираются играть первым номером. Не шли в массированную атаку, но уверенно катали мяч в центре поля, пытаясь раскачать французскую оборону. Порой применяли ситуативный высокий прессинг, но Меньян позволял разбивать его благодаря шикарным пасам. «Трехцветные», в свою очередь, выжидали и старались в пару вертикальных передач вскрыть построения соперника после перехватов.
Первые 20 минут прошли в интенсивном, но малособытийном ритме — игра шла до ошибки. И допустил ее левый защитник французов Люка Динь — неаккуратно сыграл головой в штрафной и в попытке выбить мяч вторым касанием зарядил в ногу Ямаля, притаившегося у него за спиной. Испанцы заработали пенальти практически из ничего, а Ойярсабаль уверенно его реализовал, сильно пробив в угол.
Вскоре команды ушли на водопой, и почти сразу после возобновления игры Франция получила еще один удар: ведущий центральный защитник Вильям Салиба на ровном месте «дернул» заднюю поверхность бедра и был вынужден покинуть поле — вместо него вышел куда менее опытный Максенс Лакруа.
В оставшийся отрезок первого тайма испанцы владели явным преимуществом и соорудили еще несколько опасных подходов. Самый острый получился на 38-й минуте, когда Ямаль отыгрался с Ольмо и вывел на удар Руиса — Фабиану помешал нормально пробить Упамекано.
Французы же продолжали уповать на разрезающие передачи на ход Мбаппе. Килиана постоянно ловили в офсайдную ловушку, но всякий раз на самой грани. Дешам же был явно недоволен тем, как у его команды ходит мяч — в середине тайма даже поменял местами Дембеле и Олисе, вернув Усмана на позицию «десятки». Правда, каких-то особых дивидендов это не принесло — Францию хватило лишь на удар Барколя из-за пределов штрафной, который прошел сильно мимо створа.
Добивание и «Оле!»
В перерыве Дешам заменил Рабьо на Коне, а чуть позже выпустил вместо Барколя Дуэ. Брэдли до того успел продраться к воротам Симона, обыграв с места Порро, но Симон вовремя вышел из ворот. Других моментов у французов долгое время не было — и чем дальше, тем больше создавалось впечатление, что они просто не знают, что делать. Контратаки не работали, мяч не держался, а Испания играла безупречно — разыгрывала треугольники, выигрывала единоборства. Это была великолепная командная работа, особенно центра поля, где прекрасно себя чувствовали Родри и Руис.
Ну, а замены Дешама сыграли в минус — в одном из эпизодов Дуэ и Коне вовремя не вышли на Порро, тот отпасовал Ольмо, и Дани в падении вывел крайнего защитника один на один с Меньяном. Есть вопросы и к Лакруа, который слишком высоко выдернулся за испанской «десяткой». Но разбирать эти ошибки будут уже после игры — а пока Порро сделал счет 2:0, поставив Францию на самую грань поражения. Спустя несколько минут Ямаль забил третий, но его гол отменили из-за офсайда.
Удивляло то, насколько уверенно «Красная фурия» контролировала матч, показывая выдающееся командное взаимодействие. Франция же все больше суетилась — Мбаппе, Олисе и Дембеле менялись местами, пытались разыграть быструю комбинацию, но вязли в испанской обороне. Пару раз сумел нанести удар Мбаппе, но в первом случае ближний угол перекрыл Симон, а во втором вовремя ногу подставил Кукурелья.
Де ла Фуэнте как мог укреплял игру заменами: для контроля вышел Педри, для свежести Уильямс и Льоренте, для верховых передач Мерино, для прессинга — Торрес. Ферран был близок к тому, чтобы оформить разгром, но не смог попасть головой в створ.
А вот замены Дешама не работали — появление Шерки и Тео Эрнандеса помогло увеличить нагрузку не левый фланг испанской защиты и нарастить давление в самой концовке. И шансы были! Дуэ обязан был хотя бы попадать в пустой створ ворот после выхода Симона, но Дезире передержал мяч и пробил ужасно.
Мбаппе имел возможность отличиться со штрафного, но ударил выше ворот, Дембеле примерялся с правого фланга, но на настоящий навал все это не было похоже — Испания продолжала держать соперника на дистанции, а в дополнительное время даже покатала мяч под «Оле».
Заслуженный выход в финал, который стал для испанцев возможным благодаря не звездам, а роскошно работающей системе. Теперь остается дождаться победителя пары Англия — Аргентина. Ну, а напичканная суперталантами Франция попросту развалилась и не нашла себя. Такой вот бесславный конец эпохи Дешама.
Марк Бессонов