Изумительный командный матч Испании и личный триумф де ла Фуэнте. Они вообще ничего не дали сделать Франции

Знатоки французского футбола рассказали мне после игры, что любому парижскому подростку известно — если Дембеле не попадает в игру сразу, то он не попадает в нее уже никогда, а значит, именно его надо было менять, и как можно раньше, а не Олисе, даже если у того не шло. Но на 72-й минуте (да, лишь на 72-й) именно вместо вингера «Баварии» вышел Райан Шерки. Я предполагал, что для этого большого таланта, никак не проявлявшего себя на ЧМ-2026, матч с Испанией может стать переломным. Но увы. Или ура — смотря для кого.