Изумительный командный матч Испании и личный триумф де ла Фуэнте. Они вообще ничего не дали сделать Франции

Низвержение фаворита
Красота чемпионатов мира — именно в том, что на решающих стадиях полностью обнуляется все, что было до того и, казалось, имело ключевое значение. Теперь все решается только здесь и сейчас. Действующие чемпионы Европы вчера это нагляднейшим образом показали. Сколько и я, и все вы читали за последние дни, что более явного фаворита, чем Франция, якобы не было уже более полувека, чуть ли не с Бразилии на ЧМ-70.
И вот. Вчера вечером я был на предматчевой пресс-конференции Томаса Тухеля, и главный тренер сборной Англии восхищался способностью испанцев, выходя на большую сцену, включать какие-то дополнительные ресурсы и играть лучше и спокойнее, чем до того, а не наоборот.
Испания провела изумительный матч — и не надо нивелировать ее заслуги слабой игрой французов. Каждый действует так, как позволяет соперник — а «Красная фурия» не позволила «Трехцветным» ничего. Ее статистика с одним-единственным пропущенным мячом за весь турнир — от бельгийцев — оказалась абсолютно актуальной. И она обороняется — атакуя. И правильно расставляясь на случай потери мяча.
Испанцы все делали вовремя. Диктовали сопернику комфортный для себя темпоритм. Это была ко-ман-да в идеальном проявлении. Она сделала из могучей, ни с кем не сравнимой до этого матча французской «банды» беспомощное посмешище. Ни секунды при 1:0 не было ощущения, что Франция что-либо поменяла, перехватила.
И Ламин Ямаль играл на сборную Испании, а не на себя. Нет, недаром он днем ранее по собственной инициативе (!) пришел на предматчевую пресс-конференцию и по случаю дня рождения веселил прессу вовсю. Даже слегка дерзил французам после предыдущей встречи тоже недаром — тут беру свои предыдущие слова обратно. Во-первых, ничего оскорбительного в адрес соперника он не сказал (только подчеркнул, что его команда не хуже и французов не боится), во-вторых, за свои реплики ответил. Он ведь сразу после второго гола забил и третий, после чего матч можно было бы заканчивать. Но Франции повезло — обнаружился маленький офсайд.
В решающем моменте Ямаль оказался проворнее Люка Диня, прокинул мяч корпусом мимо перешедшего накануне в «ПСЖ» француза. А тот выдал образец неловкости и попал ногой по Ламину. Комментаторы Fox (я смотрел матч в фан-зоне Атланты, в Олимпийском парке этого города) были абсолютно правы, ни на секунду не усомнившись в судейском решении назначить одиннадцатиметровый. Уверенно, идеально реализованный Ойярсабалем. Попробуй попади с такой силой и точностью под штангу — чтобы у угадавшего направление удара Меньяна не было ни единого шанса.
29-летний Микель Ойярсабаль — еще одно достижение де ла Фуэнте. Человек играет не в топ-клубе, в «Реал Сосьедад». Команде из категории тех, о которых иные российские футболисты, когда их спрашивают, куда бы они в Европу уехали, кривят лица и высокомерно цедят: нет, мол, мы только в сильные команды. Хотя чем вы даже клуб из Сан-Себастьяна заслужили? А Ойярсабаль там капитан. И на ЧМ-2026 уже пять мячей, на всякий случай, забил.
Тренер искусственный, больше всего боящийся рисковать, предпочел бы более простое решение — допустим, сделать основным центрфорвардом Феррана Торреса. Его бы и не обвинил тогда никто и ни в чем, кабы что-то не получилось. А что — основной игрок «Барселоны», автор 16 голов в последнем чемпионате, чемпион Европы-2024 и Испании двух последних лет. Но нет — под систему главного тренера лучше подходил Ойярсабаль. И играет на турнире он.
Де ла Фуэнте посадил на скамейку Педри. И оказался прав
Это было полное тренерское торжество Луиса де ла Фуэнте. Вот смотрите — он же еще и Педри на скамейку в двух последних матчах посадил, тончайшего распасовщика Педри. Мало кто понимал этот выбор. После игры с Бельгией тренер объяснил — Фабиан Руис дает сумасшедший объем, и в данный момент это команде в стартовом составе нужнее пасовой тонкости Педри. С учетом огромной популярности молодого плеймейкера «Барселоны» для такого решения нужны были железные… «кохонес».
Выходит, де ла Фуэнте был прав. Потому что с помощью Фабиана Руиса у «Красной фурии» отладился идеальный баланс, и в командных действиях Испания переиграла Францию в одну калитку. Потребность в двойной замене Руиса и Дани Ольмо на Педри и Микеля Мерино, героя двух предыдущих концовок, в итоге возникла только на 78-й минуте. Многие тренеры после такого поставили бы Мерино в основу. Де ла Фуэнте же рассудил — зачем ломать то, что работает?
Выдающийся матч провел Дани Ольмо, до того игравший весьма средний для себя турнир. Как жаль, что Руис не забил после «стенки» Ямаля с пяткой Ольмо! Какая была бы красота комбинационной эстетики в комплексе с веяниями современного футбола. Ведь сперва испанцы запрессинговали Меньяна и заставили его сделать плохой пас, что и привело к последующей комбинации. И тот же Ольмо потом, в момент очередной «стенки», теперь с Порро, был сбит Упамекано, но ухитрился в падении идеально вернуть мяч правому защитнику «Тоттенхэма».
После чего Порро, ни на секунду не остановивший движения, безупречно завершил атаку. Причем в те минуты я отметил его для себя раньше — в тот момент, когда он сверхуверенно вышел у своей штрафной из-под прессинга. И уже совсем скоро случился гол, а потом — едва не еще один. Но и 2:0 по такой игре оказалось более чем достаточно.
Хотя в тот момент хотелось посмотреть степень воплощения итальянской теории об опасности счета 2:0 для выигрывающей команды в конкретном матче. Но об этом так и не сказало вообще ничто. Впечатление у испанцев подпортил симуляцией в борьбе с Мбаппе только вратарь Унаи Симон. Нельзя так, потому что Килиан в том эпизоде вообще ничего не делал! И захотелось, чтобы он пропустил хоть мяч в наказание за это дешевое актерство. Но до него ничего не долетело.
Зачем ломать то, что работает, месье Дешам?
У «Трехцветных» же все сложилось — хуже не бывает. И во многом опытнейший Дешам начудил сам. Во-первых, сделав две замены в стартовом составе идеально сыгравшей против Марокко команды. Поиск от добра добра ни к чему хорошему не привел.
И его тонкая ирония в адрес сальвадорского арбитра, что, мол, четвертый и пятый рефери — высочайшие профессионалы, но их никто не слушал, едва ли вызовет сочувствие где-либо за пределами Франции. Все, что судья сделал реально не так, — это забыл баллончик для установки мяча и стенки при штрафном, за которым под улыбки игроков пришлось идти к резервному арбитру. Надо сказать, что улыбался игрокам в этот момент и сам судья, не чуждый самоиронии.
Мбаппе оказался футбольным аналитиком, и тут я совершенно не иронизирую. В интервью французским СМИ он, например, объяснил журналистам отличие Барколя от Дуэ — и почему присутствие последнего в стартовом составе против Марокко было более нужным, чем его одноклубника. Дуэ — игрок более разноплановый, и он мог не только нагнетать на своем фланге впереди, но и более эффективно защищаться от еще одного их одноклубника по Парижу — Хакими. Но с первых минут против испанцев вышел Барколя…
А еще Мбаппе по полочкам разобрал игру своей команды. И отметил, что они зря прессинговали «три в два», поскольку при выходе из-под такого рискованного варианта у Испании оказывалось впереди море пространства, которым та с удовольствием и пользовалась. А прессинговать, по его мнению, надо было один в один.
Необъяснимым — но уже не для Мбаппе, чьих высказываний по этой теме я не видел, а для экспертов — стало и решение Дешама посадить на лавку прекрасно сыгравшего с Марокко, да и вообще на турнире Ману Коне. Он предпочел игрока «Реала» Орельена Тчуамени, который в игру так и не попал. Коне в итоге вышел в перерыве, но вместо не Тчуамени, а Адриена Рабьо, далеко не худшего во французском составе. И лучше не стало.
А тут еще и оплошность Диня, и травма оплота обороны Вильяма Салиба в первом тайме, и такая игра Майкла Олисе и Усмана Дембеле, что этим двоим наряду с Динем L'Equipe выставил «двойки» (Мбаппе получил «трояк», и вы можете представить себе, как выглядели «Трехцветные», если была еще целая группа футболистов, сыгравшая хуже Килиана).
Знатоки французского футбола рассказали мне после игры, что любому парижскому подростку известно — если Дембеле не попадает в игру сразу, то он не попадает в нее уже никогда, а значит, именно его надо было менять, и как можно раньше, а не Олисе, даже если у того не шло. Но на 72-й минуте (да, лишь на 72-й) именно вместо вингера «Баварии» вышел Райан Шерки. Я предполагал, что для этого большого таланта, никак не проявлявшего себя на ЧМ-2026, матч с Испанией может стать переломным. Но увы. Или ура — смотря для кого.
В общем, при всем богатейшем опыте и несомненном мастерстве Дешама предпоследний блин перед принятием сборной Зинедином Зиданом вышел комом. Но остается еще матч за третье место, который может позволить «Трехцветным» при этом тренере оформить выигрыш всех трех комплектов медалей.
После такой победы испанцы превратились в фаворита?
А Испания — в финале.
Если ей там доведется встретиться с Англией, то это будет точное повторение решающего матча Евро-2024 — только уже с другим тренером у британцев. Гораздо более симпатичным миру своим футболом, чем Гарет Саутгейт.
Если с Аргентиной — это будет нечто уникальное, поскольку на решающих этапах чемпионатов мира две эти говорящие на одном языке страны не встречались никогда.
Зато Англия не была чемпионом мира 60 лет, а за пределами своей страны — вообще никогда. И это так же интересно будет увидеть, как и второй кряду триумф Лео Месси и Ко, и оформление Испанией (второй раз в истории) абсолютного первенства, если считать таковым звания чемпиона мира и Европы одновременно. Впрочем, и нынешний статус Аргентины, действующего победителя ЧМ и Кубка Америки, именно таков.
Пока легче всего — Испании. Она может с финалистского холма взирать на лютое соперничество Англии и Аргентины во втором полуфинале, а заодно на день больше отдыхать перед главным матчем.
— Даже Испании, чтобы добраться до полуфинала, нужно было забить на последних минутах Португалии и Бельгии, — сказал вчера Тухель. — То есть пришлось пройти через трудности. Таким образом ты становишься сильнее. Никто из полуфиналистов Евро не избежал проблем, но они нас закалили. И я очень на эту вновь появившуюся силу надеюсь.
А уж как испанцы на нее надеются… И сейчас у них есть на это больше оснований, чем у кого бы то ни было. Потому что они вынесли с турнира вперед ногами его, как казалось, безоговорочно главного фаворита.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
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