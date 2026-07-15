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Быстров назвал главный провал ЧМ-2026: «Это тихий ужас, первенство водокачки»

Двукратный чемпион России, бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров назвал сборную Франции главным провалом чемпионата мира-2026.

Источник: Sport24

Команда Дидье Дешама в ½ финала проиграла Испании со счетом 0:2.

— Как Франция сыграла в полуфинале, это не чемпионат мира, а первенство водокачки. Испанцы — молодцы, а французы — это тихий ужас: ни одного обыгрыша один в один, Мбаппе даже не вспотел, глупые ошибки какие-то. Судья не судья, а клоун какой-то. Не полуфинал, а цирк.

— Франция — главный провал чемпионата мира?

— Для меня однозначно да. Непонятно, что произошло с ними за эти три дня.

— Испанцы теперь главные фавориты мундиаля?

— Учитывая, что изначально для меня фавориты были французы, но испанцы их даже не заметили, то естественно. Будут иметь хорошие шансы. Хотя этот чемпионат мира уже в какое-то шоу превратился — всякое может случиться. Может Трамп в финале выйдет, сыграет, — приводит слова Быстрова «Спорт день за днем».

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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